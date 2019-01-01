Ірпінська АТП: Проїзд для школярів збільшиться з 1 гривні до 5 гривень

Вартість проїзду школярів у маршрутних таксі Ірпеня та регіону збільшиться з 1 гривні до 5 гривень. За словами представників Ірпінського АТП, стримувати підвищення ціни вони більше не в силах.Протягом багатьох років, школярі їздили маршрутками за 1 гривню без компенсації повної вартості з місцевого бюджету – усі витрати на себе брала компанія-перевізник.
Однак зараз, в умовах адаптивного карантину, фінансовий стан перевізника більше не дозволяє цього робити.
Детальніше про це – у коментарі журналістам ITV менеджера-управителя на автомобільному транспорті ТОВ «Ірпінське АТП 13250» Олега Сотнікова:
«Фактично, COVID-19 вніс свої корективи і в роботу автомобільного транспорту. Перший локдаун, коли підприємства транспорту були зупинені з середини березня до кінця травня, позначився дуже серйозно на фінансовому стані підприємств, тому що дуже великі обсяги кредитних ресурсів були залучені в останні роки для придбання нового рухомого складу. Як ви бачите, в Ірпені по місту їздять усі нові, придбані за останні три роки транспортні засоби для перевезення пасажирів, обладнані пристосуваннями для перевезення людей із обмеженими можливостями. Потім, коли галузь тільки оговтувалася, почався адаптивний карантин, так звані обмежені локдауни. Галузь опинилася в дуже скрутному стані. Транспортні засоби треба ремонтувати, заробітну плату – вчасно сплачувати, відсотки й тіло кредитів і лізингів треба сплачувати, і все це накладає певні обмеження.
Більше того, ми розуміємо, в якому фінансовому стані знаходяться наші городяни, тому до останнього часу ніякі питання не підіймалися. За домовленістю з місцевими органами влади, школярів у регіоні перевозили завжди за нижчою ціною, ніж та вартість, яка встановлювалася перевізником для здійснення перевезень у межах міста. Якщо говорити про місто Ірпінь, вартість проїзду, затверджена виконавчим комітетом Ірпінської міської ради ще у 2018 році, була 7 гривень, а школярів уже багато років возили за 1 гривню. 6 гривень – різницю між тарифами на перевезення звичайного пасажира і школяра – брали на себе транспортні компанії, які працюють на ринку.
Зараз, з урахуванням фінансового стану підприємств, з 25 січня – а це дата виходу з локдауну, дітки підуть у школу – було запропоновано батькам сплачувати 5 гривень. Але це все одно нижче на 2 гривні, ніж сплачують звичайні пасажири в автобусах, які курсують по місту.
Я теж бажав би, щоб у нас перевезення були дешевші – тоді більша кількість пасажирів користувалась би послугами автомобільного транспорту. Але я ще не бачив ситуації, коли б у нашій країні всі складові собівартості знижувались і давали підстави для того, щоб ціни знижувались. Давайте будемо казати чесно».