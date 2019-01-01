Ірпінська АТП: Проїзд для школярів збільшиться з 1 гривні до 5 гривень

Вартість проїзду школярів у маршрутних таксі Ірпеня та регіону збільшиться з 1 гривні до 5 гривень.



За словами представників Ірпінського АТП, стримувати підвищення ціни вони більше не в силах.Протягом багатьох років, школярі їздили маршрутками за 1 гривню без компенсації повної вартості з місцевого бюджету – усі витрати на себе брала компанія-перевізник.Однак зараз, в умовах адаптивного карантину, фінансовий стан перевізника більше не дозволяє цього робити.