Буча: По вулиці Пушкінська відкриють пункт базування швидкої допомоги

Про це повідомила Ольга Василевська-Смаглюк (народний депутат України, мажоритарний округ № 96)

22 січня провела виїзну робочу нараду із головою Бучанської міської ради Anatolii Fedoruk, директором Київський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Оксаною Шарко, керівником Вишгородської станції Віктором Павленко та працівниками Бучанської підстанції.

За результатами наради досягнуто домовленостей щодо відкриття пункту тимчасового базування бригади екстреної медичної допомоги, який буде розміщений по вул. Пушкінській (у північній частині міста від переїзду). Це дасть змогу бригадам позбутися залежності від графіку руху потягів на залізничному переїзді, відтак - швидше реагувати на виклики.



Також, було прийнято рішення щодо оновлення основних приміщень Бучанської підстанції. Наразі напрацьовуються передпроєктні рішення.

Впевнена, що депутатський корпус Бучанської міської ради в чергове підтримає вектор розвитку медицини в громаді.



Хочу підкреслити, що найближчим часом аналогічні наради будуть проведені в усіх громадах округу. Тому розраховую на конструктивну співпрацю зі всіма головами громад та депутатами.