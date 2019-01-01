У Бучі горіло приватне авто

22 січня о 13:59 до оперативно-диспетчерської служби міста Ірпінь надійшло повідомлення про загорання автомобіля в м. Буча на вулиці Вокзальна.

На місце виклику було направлено рятувальників 36-ї Державної пожежно-рятувальної частини.По прибуттю на місце виклику розвідкою було встановлено, що вогнем охоплено легковий автомобіль «LADA».Внаслідок пожежі знищено автомобіль «LADA».Пожежу було локалізовано о 14:10 та повністю ліквідовано о 14:22.До гасіння пожежі залучалося 2 одиниці техніки та 7 чоловік особового складу.Причина виникнення пожежі встановлюється.