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21 січня: Смертельна ДТП у місті Буча

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Поліція встановлює обставини смертельної ДТП у місті Буча

21 січня, близько 12-ї години у місті Буча трапилась дорожньо-транспортна пригода за участю трьох автотранспортних засобів.


За попередніми даними, 24-річна водій авто «Honda», виїжджаючи з другорядної дороги на головну, не надала перевагу в русі автомобілю «ВАЗ», в результаті чого сталося зіткнення. Після цього легковик «ВАЗ» здійснив лобове зіткнення з вантажівкою «Renault».

Внаслідок зіткнення водій авто «ВАЗ» загинув на місці події, його особу встановлюють працівники поліції. Ще двоє пасажирів цієї автівки доправлені до лікарні з травмами різного ступеню тяжкості.

Наразі поліцейські встановлюють причини та обставини аварії, опитуються свідки та очевидці.

Аварія сталася на перехресті доріг між Ворзелем та Склозавод (вулиця Яблунська).

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Відділ комунікації поліції Київської області 
 дтп поліція
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