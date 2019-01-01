21 січня: Смертельна ДТП у місті Буча



Міська рада планує встановлення світлофора на перехресті між вулицею Яблунська та трасою Т1.

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21 січня, близько 12-ї години у місті Буча трапилась дорожньо-транспортна пригода за участю трьох автотранспортних засобів.

За попередніми даними, 24-річна водій авто «Honda», виїжджаючи з другорядної дороги на головну, не надала перевагу в русі автомобілю «ВАЗ», в результаті чого сталося зіткнення. Після цього легковик «ВАЗ» здійснив лобове зіткнення з вантажівкою «Renault».Внаслідок зіткнення водій авто «ВАЗ» загинув на місці події, його особу встановлюють працівники поліції. Ще двоє пасажирів цієї автівки доправлені до лікарні з травмами різного ступеню тяжкості.Наразі поліцейські встановлюють причини та обставини аварії, опитуються свідки та очевидці.Аварія сталася на перехресті доріг між Ворзелем та Склозавод (вулиця Яблунська).