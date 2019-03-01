За добу рятувальники двічі залучалися до гасіння пожеж

20 січня о 16:51 до оперативно-диспетчерської служби Ірпінського регіону надійшло повідомлення про загорання в приватному житловому будинку за адресою: м. Буча, по провул. Перемоги, 4.

21 січня о 05:02 до оперативно-диспетчерської служби Ірпінського регіону надійшло повідомлення про загорання металевого вагончика за адресою: м. Ірпінь, вул. Стельмаха, 20.

До місця виклику було терміново направлено чергові караули 35-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Буча (2 АЦ-40) та 36-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Ірпінь (1 АЦ-40).По прибуттю рятувальниками встановлено, що горить дах житлового будинку.Пожежу локалізовано о 17:30 та повністю ліквідовано о 17:58, загиблих та травмованих немає. Пожежею знищено перекриття даху на площі 20 м. кв.Загалом на пожежі працювало 3 одиниці технічки та 11 осіб особового складу.Причина пожежі встановлюється.До місця виклику було направлено чергові караули 36-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Ірпінь (2 АЦ).По прибуттю рятувальниками встановлено, що загорання виникло в окремо стоячому металевому вагончику.Пожежу локалізовано о 05:26 та повністю ліквідовано о 05:44, загиблих та травмованих немає. У наслідок пожежі вогнем знищено металевий вагончик.Загалом на пожежі працювало 2 одиниці технічки та 7 осіб особового складу.Причина пожежі встановлюється.