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За добу рятувальники двічі залучалися до гасіння пожеж

20 січня о 16:51 до оперативно-диспетчерської служби Ірпінського регіону надійшло повідомлення про загорання в приватному житловому будинку за адресою: м. Буча, по провул. Перемоги, 4.


До місця виклику було терміново направлено чергові караули 35-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Буча (2 АЦ-40) та 36-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Ірпінь (1 АЦ-40).
По прибуттю рятувальниками встановлено, що горить дах житлового будинку.
Пожежу локалізовано о 17:30 та повністю ліквідовано о 17:58, загиблих та травмованих немає. Пожежею знищено перекриття даху на площі 20 м. кв.
Загалом на пожежі працювало 3 одиниці технічки та 11 осіб особового складу.
Причина пожежі встановлюється.



21 січня о 05:02 до оперативно-диспетчерської служби Ірпінського регіону надійшло повідомлення про загорання металевого вагончика за адресою: м. Ірпінь, вул. Стельмаха, 20.


До місця виклику було направлено чергові караули 36-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Ірпінь (2 АЦ).
По прибуттю рятувальниками встановлено, що загорання виникло в окремо стоячому металевому вагончику.
Пожежу локалізовано о 05:26 та повністю ліквідовано о 05:44, загиблих та травмованих немає. У наслідок пожежі вогнем знищено металевий вагончик.
Загалом на пожежі працювало 2 одиниці технічки та 7 осіб особового складу.
Причина пожежі встановлюється.
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Ірпінський МВ ГУ ДСНС 
 пожежа Ірпінь Буча
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