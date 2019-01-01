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У приміських поїздах встановить камери спостереження

"Укрзалізниця" працює над підвищенням рівня безпеки під час перевезення пасажирів у приміському залізничному сполученні, зокрема, встановить камери спостереження.



Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив голова правління компанії Володимир Жмак.

"Якщо ми говоримо про електропоїзди, то зараз ми вже займаємось їх модернізацією, яка включає в себе установку камер спостереження, котрі дозволять машиністу контролювати ситуацію у вагонах електропоїзда", - сказав він.


Також, за його словами, у рамках такої модернізації у кабінах машиністів встановлюватиметься оперативна так звана "червона кнопка", за допомогою якої машиніст зможе викликати на наступну станцію за маршрутом руху правоохоронців - для того, щоб запобігти чи попередити випадки неналежної поведінки деяких пасажирів.

"Моя ціль - повернути на наші поїзди пасажирів, забрати їх з пасажирського автотранспорту, та повернути в наші поїзди, які будуть комфортними", - зазначив Жмак.


Нагадаємо, Укрзалізниця 25 серпня розпочала пілотний проєкт із охорони пасажирських поїздів у русі силами працівників воєнізованої охорони компанії.
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прес-служба УЗ, www.uz.gov.ua 
 вокзал
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