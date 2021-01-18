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Управління соціальної політики: Про виплату соціальних допомог станом на 20 січня

Інформація до відома отримувачів державних соціальних допомог та інших виплат Бучанської міської об’єднаної територіальної громади.

Управління соціальної політики Бучанської міської ради інформує про те, що незважаючи на карантин спільними зусиллями спеціалістів управління виплата всіх призначених соціальних допомог сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, особам з інвалідністю та державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, житлових субсидій та пільг, а також інших видів допомог проведена, а саме:



Станом на 20.01.2021 р.
1. Проведена виплата допомоги сім’ям з дітьми, державні соціальні допомоги особам з інвалідністю, грошове забезпечення прийомним сім’ям за січень 2021 р. на загальну суму 5 448 791,39 грн. Кошти перераховані 19.01.2021 р.
2. Проведена виплата пільг та субсидії у грошовій формі за грудень 2020р. на загальну суму 3 031 831,17 грн. Кошти перераховані 18.01.2021 р.
3. Надійшло фінансування на виплату адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам на загальну суму 1 333 133,00 грн. Платіжні документи надані до Управління казначейської служби. Зарахування коштів на рахунки одержувачів очікується 21.01.2021 року.
4. Надійшло фінансування компенсації громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на продукти харчування за грудень 2020 року. Платіжні документи надані до Управління казначейської служби. Зарахування коштів на рахунки одержувачів очікується 21.01.2021 року.
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Адміністрація Управління соціальної політики Бучанської міської ради 
 субсидії Бучанська ОТГ
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