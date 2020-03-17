Податкова: Заповнення Звіту із єдиного внеску (Форма № Д5 (річна)) за 2020

Заповнення Звіту із єдиного внеску (Форма № Д5 (річна)) за 2020 рік платниками, які тимчасово звільнялись від його сплати у зв’язку з протиепідемічними заходами
Головне управління ДПС у Київській області нагадує, що Законами України від 17.03.2020 № 533-ІX та від 04.12.2020 №1072-IX внесено зміни до Закону України № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (далі - Закон №2464) та тимчасово звільнено від нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за себе визначене цими Законами коло платників.
Повідомляємо, що платники, звільнені від нарахування, обчислення та сплати єдиного внеску відповідно до Законів України №533-ІX та № 1072-IX у Звіті про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску (Форма № Д5 (річна)) (далі - Звіт), за звітний 2020 рік графи 3 та 4 таблиці 1 заповнюють таким чином:
► у графі 3 «Сума чистого доходу в податковій декларації/ Самостійно визначена сума доходу/Частка розподіленого доходу» зазначають:
ФОП на загальній системі оподаткування та особи, які провадять незалежну професійну діяльність, - в рядках у розрізі кожного календарного місяця зазначається середньомісячний оподатковуваний дохід, який визначається шляхом ділення річного чистого доходу (прибутку), задекларованого у річній податковій декларації про майновий стан і доходи, на кількість місяців, протягом яких такий платник перебував на обліку як платник єдиного внеску,
► ФОП на спрощеній системі оподаткування, - в рядках у розрізі кожного календарного місяця зазначають самостійно визначену суму доходу, яка не може бути меншою за розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць,
► члени фермерського господарства - в рядках у розрізі кожного календарного місяця зазначають середньомісячний оподатковуваний дохід, який визначається шляхом ділення річного розподіленого доходу, отриманого такими платниками від чистого прибутку фермерського господарства у звітному році, що підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб, на кількість місяців, протягом яких такий платник перебував на обліку як платник єдиного внеску;
► у графі 4 «Сума доходу, на яку нараховується єдиний внесок, з урахуванням максимальної величини»:
проставляються прочерки в розрізі місяців звітного року, а саме:
► у березні, квітні, травні - ФОП, в тому числі, тими, які обрали спрощену cистему оподаткування, особами, які провадять незалежну професійну діяльність, та членами фермерського господарства,
► у грудні - ФОП спрощеної системи оподаткування, які належать до І групи платників єдиного податку, та ФОП на загальній системі оподаткування, на яких поширюється дія Закону України від 04.12.2020 №1071-IX;
► показники інших календарних місяців звітного року, протягом яких такі платники перебували на обліку як платники єдиного внеску, заповнюються на загальних підставах, визначених ст. 7 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування».