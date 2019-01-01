Інтернет компанія БЕСТ розпочинає масштабне оновлення обладнання

«Компанія «Бест» – регіональний телекомунікаційний оператор, що надає телекомунікаційні послуги на території м. Києва, Київської та Житомирської областей через власну оптоволоконну мережу та безпроводні канали зв'язку. Наша Компанія пропонує широкий спектр телекомунікаційних послуг фізичним особам, корпоративним клієнтам, операторам зв'язку, забудовникам і власникам комерційної нерухомості.
www.best.net.ua
www.best.net.ua
Ми продовжуємо масштабну модернізацію мережі!
У 2021 році мета компанії - забезпечити кожному клієнту можливість користуватися інтернетом на максимальних швидкостях у себе вдома й на роботі 24/7.
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Ми продовжуємо заміну 100 Мбіт-ного обладнання на Гігабітне з ЖК Лемонграс у м.Ірпінь.
Роботи проводитимуться завтра, 20 січня 2021 року, о 10:00 годині й триватимуть, орієнтовно, 2-3 години в місті Ірпінь, район академії.
Після 13:00 години перезавантажте мережеве обладнання, щоб відновити доступ до Інтернету.
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У разі виникнення технічних питань після перезавантаження обладнання звертайтеся до нас у соціальних мережах Facebook чи Instagram або телефонуйте
+380443777377