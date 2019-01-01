Інтернет компанія БЕСТ розпочинає масштабне оновлення обладнання



www.best.net.ua «Компанія «Бест» – регіональний телекомунікаційний оператор, що надає телекомунікаційні послуги на території м. Києва, Київської та Житомирської областей через власну оптоволоконну мережу та безпроводні канали зв'язку. Наша Компанія пропонує широкий спектр телекомунікаційних послуг фізичним особам, корпоративним клієнтам, операторам зв'язку, забудовникам і власникам комерційної нерухомості.

У 2021 році мета компанії - забезпечити кожному клієнту можливість користуватися інтернетом на максимальних швидкостях у себе вдома й на роботі 24/7.У разі виникнення технічних питань після перезавантаження обладнання звертайтеся до нас у соціальних мережах Facebook чи Instagram або телефонуйте