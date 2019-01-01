Податкова надає консультації в месенджерах

У 2020 році 10721 користувачів отримали 13835 консультацій від ДПС у чаті через Viber (5266), Telegram (4597) та Sender (858).
Не витрачайте час на телефонні розмови та очікування вільного оператора – переходьте до онлайн спілкування, використовуючи месенджери Viber, Telegram та Sender для отримання консультацій з питань оподаткування у Контакт-центрі Державної податкової служби України.
Перехід до чату «Контакт-центр Податкової» у Telegram тут: @DPS_ContactCenter_bot
Чат у Viber та Sender, детально за посиланням: http://bit.ly/3ip6gPx
Запрошуємо до онлайн спілкування!