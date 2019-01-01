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Податкова надає консультації в месенджерах

У 2020 році 10721 користувачів отримали 13835 консультацій від ДПС у чаті через Viber (5266), Telegram (4597) та Sender (858).



Не витрачайте час на телефонні розмови та очікування вільного оператора – переходьте до онлайн спілкування, використовуючи месенджери Viber, Telegram та Sender для отримання консультацій з питань оподаткування у Контакт-центрі Державної податкової служби України.

Перехід до чату «Контакт-центр Податкової» у Telegram тут: @DPS_ContactCenter_bot

Чат у Viber та Sender, детально за посиланням: http://bit.ly/3ip6gPx

Запрошуємо до онлайн спілкування!

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Державна податкова служба України 
 податкова
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