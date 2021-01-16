Мапа мобільних пунктів тестування на Ковід:
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Експрес-тестування на COVID-19 проводять на первинній ланці та лише за направленням лікаря.
Для розширення доступу пацієнтів до тестування і швидше виявляти інфікованих коронавірусом та ефективніше протистояти пандемії в Україні оновили алгоритм тестування на COVID-19. А саме - тестування пацієнтів з підозрою на ковід буде проводитися на первинній ланці та на рівні амбулаторної допомоги. перейти на мапу >>
Зміни передбачають, що тестування на коронавірус будуть робити людям з ознаками гострої респіраторної вірусної інфекції. Раніше тестували пацієнтів лише з симптомами COVID-19 та пневмонії.
Відбір матеріалів для тестування та їх транспортування у лабораторний центр МОЗ тепер входить до пакету з надання медичної допомоги на первинній ланці. І є безоплатним для пацієнта з підозрою на COVID-19.
У 1-му кварталі цього року не буде пакету послуг для мобільних бригад, що беруть матеріал для тестування у пацієнтів з підозрою на COVID-19. Натомість Центри надання первинної меддопомоги створюють пункти тестування. Медики виїжджають до тих пацієнтів, які не можуть дістатися до пунктів самостійно. Також Центри медико-санітарної допомоги мають можливість домовитися між собою та створити спільні пункти тестування або мобільні бригади.
До пакету первинної медичної допомоги додали скринінгове обстеження. А саме - тестування методом експрес-діагностики - швидкий тест на антиген, результат якого можна отримати через 15 хвилин після тестування.
Скринінгове дослідження на визначення антигену SARS-CoV-2 проводять:
- людям з підозрою на COVID-19,
- людям з симптомами тяжкого гострого респіраторного синдрому, інших ГРВІ або з ознаками пневмонії;
- пацієнтам, які підлягають плановій госпіталізації;
- особам, які були у тісному контакті з хворим на COVID-19 та тим, хто повернувся з регіонів, де зафіксовано масштабне розповсюдження COVID-19.
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Тестування на COVID-19 на первинці. Роз’яснення НСЗУ 16.01.21.
Експрес-тестування на COVID-19 проводять на первинній ланці та лише за направленням лікаря.
Для розширення доступу пацієнтів до тестування і швидше виявляти інфікованих коронавірусом та ефективніше протистояти пандемії в Україні оновили алгоритм тестування на COVID-19. А саме - тестування пацієнтів з підозрою на ковід буде проводитися на первинній ланці та на рівні амбулаторної допомоги. перейти на мапу >>
Зміни передбачають, що тестування на коронавірус будуть робити людям з ознаками гострої респіраторної вірусної інфекції. Раніше тестували пацієнтів лише з симптомами COVID-19 та пневмонії.
Відбір матеріалів для тестування та їх транспортування у лабораторний центр МОЗ тепер входить до пакету з надання медичної допомоги на первинній ланці. І є безоплатним для пацієнта з підозрою на COVID-19.
У 1-му кварталі цього року не буде пакету послуг для мобільних бригад, що беруть матеріал для тестування у пацієнтів з підозрою на COVID-19. Натомість Центри надання первинної меддопомоги створюють пункти тестування. Медики виїжджають до тих пацієнтів, які не можуть дістатися до пунктів самостійно. Також Центри медико-санітарної допомоги мають можливість домовитися між собою та створити спільні пункти тестування або мобільні бригади.
До пакету первинної медичної допомоги додали скринінгове обстеження. А саме - тестування методом експрес-діагностики - швидкий тест на антиген, результат якого можна отримати через 15 хвилин після тестування.
Скринінгове дослідження на визначення антигену SARS-CoV-2 проводять:
- людям з підозрою на COVID-19,
- людям з симптомами тяжкого гострого респіраторного синдрому, інших ГРВІ або з ознаками пневмонії;
- пацієнтам, які підлягають плановій госпіталізації;
- особам, які були у тісному контакті з хворим на COVID-19 та тим, хто повернувся з регіонів, де зафіксовано масштабне розповсюдження COVID-19.