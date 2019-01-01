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Ірпіньводоканал інформує для жителів с. Михайлівка-Рубежівки та с. Забуччя

Шановні мешканці с. Михайлівка-Рубежівки та с. Забуччя.

Звертаємо вашу увагу на те, що від 18 січня 2021 року КП "Ірпіньводоканал" розпочинає укладання договорів за послуги водопостачання та/або водовідведення.
Прийом абонентів пн-пт з 9:00 до 14:00, за адресою:
с. Михайлівка-Рубежівка, вул. Шкільна, 1 (приміщення сільської ради, 1й поверх).
тел. для довідок +3804597 62833, +38067 2198480 присутній Viber для повідомлень


Для укладання договору про надання послуг необхідна присутність власника житла або іншої особи по офіційній довіреності та копії таких документів:
- паспорта власника (1,2 та 11 ст.);
- ідентифікаційного коду;
- довідки про склад сім ї або будинкової книги;
- права власності;
- фото водолічильника з показниками на день укладання договору.

При наявності пільги:
- ксерокопія паспорта пільговика;
- ідентифікаційного коду;
- пільгового документу;
- повідомлення УПСЗН;
- свідоцтва про одруження;
- свідоцтва про народження дитини.
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КП "Ірпіньводоканал" 
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