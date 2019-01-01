Ірпіньводоканал інформує для жителів с. Михайлівка-Рубежівки та с. Забуччя

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Звертаємо вашу увагу на те, що від 18 січня 2021 року КП "Ірпіньводоканал" розпочинає укладання договорів за послуги водопостачання та/або водовідведення.Для укладання договору про надання послуг необхідна присутність власника житла або іншої особи по офіційній довіреності та копії таких документів:- паспорта власника (1,2 та 11 ст.);- ідентифікаційного коду;- довідки про склад сім ї або будинкової книги;- права власності;- фото водолічильника з показниками на день укладання договору.При наявності пільги:- ксерокопія паспорта пільговика;- ідентифікаційного коду;- пільгового документу;- повідомлення УПСЗН;- свідоцтва про одруження;- свідоцтва про народження дитини.