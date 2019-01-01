Ірпінська податкова відновила прийом відвідувачів центру обслуговування платників

Ірпінська ДПІ ГУ ДПС у Київській області рекомендує платникам податків утриматися від відвідування центрів обслуговування платників без нагальної потреби. Особливо, якщо проблему, з якою платник збирається звернутися до ЦОП, можна вирішити дистанційно (онлайн або поштою).

за адресою:м. Ірпінь, вул.Шевченка 2а,. та з технічними перервами для санітарної обробки та провітрюванняз дотриманням усіх протиепідемічних заходів.Телефон: