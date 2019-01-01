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Ірпінська податкова відновила прийом відвідувачів центру обслуговування платників

Шановні платники податків Ірпінського регіону!
Ірпінська ДПІ ГУ ДПС у Київській області повідомляє, що оновлено роботу із здійснення прийому відвідувачів центру обслуговування платників за адресою:

м. Ірпінь, вул.Шевченка 2а, з 08:00 до 17:00, у п‘ятницю з 08:00 до 15:45 години,
перерва з 12 год. до 12 год. 45 хв. та з технічними перервами для санітарної обробки та провітрювання кожні дві години на 15 хвилин з дотриманням усіх протиепідемічних заходів.

Ірпінська ДПІ ГУ ДПС у Київській області рекомендує платникам податків утриматися від відвідування центрів обслуговування платників без нагальної потреби. Особливо, якщо проблему, з якою платник збирається звернутися до ЦОП, можна вирішити дистанційно (онлайн або поштою).


Телефон:
+3804597 67574
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Ірпінська ДПІ ГУ ДПС у Київській Області 
 податкова #coronavirus
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