» » Бучанське районне управління поліції буде знаходитись у місті Боярка
  • Учора, 16:50
  • 135
  • 0
+aA | -Aa 

Бучанське районне управління поліції буде знаходитись у місті Боярка

Нового начальника Бучанського районного управління поліції ГУ НП в Київській області представив полковник поліції Андрій Нєбитов.



У заході взяли участь Бучанський міський голова Анатолій Федорук, голови територіальних громад новоствореного Бучанського району.

Андрій Нєбитов наголосив на необхідності тісної співпраці між очільником поліції та громадами району для забезпечення високого рівня безпеки жителів району, зменшення злочинності та зростання довіри до органів поліції.

За його словами, Бучанське районне управління поліції буде знаходитись у місті Боярка.
Розглядається актуальне питання відкриття відділу поліції у місті Буча.

Андрій Ткач, новий очільник Бучанського районного управління поліції. зазначив:
- Поліція буде максимально відкрита до діалогу з громадянами, з суспільством та зі ЗМІ. Ми докладемо максимум зусиль, щоб кожен мешканець Бучанського району відчував себе в безпеці.

1 2

Прес-служба Бучанської міської ради 
 поліція Федорук Анатолій Петрович Бучанський район
Новини в телеграм
Напечатать
 Інші новини по темі:
Новий керівник Ірпінської поліції

Новий керівник Ірпінської поліції

Буча та регіон
23 серпня: Очільник поліції Київської області проведе зустріч з громадою Ірпіня та приірпіння

23 серпня: Очільник поліції Київської області проведе зустріч з громадою Ірпіня та приірпіння

Буча та регіон
Буча: Поліція прямо на вулиці вилучили у чоловіка 300 наркотиків

Буча: Поліція прямо на вулиці вилучили у чоловіка 300 наркотиків

Буча та регіон
У Бучі затримали зловмисників на місці розбійного нападу

У Бучі затримали зловмисників на місці розбійного нападу

Буча та регіон
Молодики з битою напали на водія та заволоділи його автомобілем

Молодики з битою напали на водія та заволоділи його автомобілем

Буча та регіон
Бучанське відділення поліції зачинено на ремонт

Бучанське відділення поліції зачинено на ремонт

Бучанські новини
Поліція: Затримали за незаконне зберігання наркотиків

Поліція: Затримали за незаконне зберігання наркотиків

Буча та регіон
Ірпінь: За хабар затримано підполковника Національної поліції

Ірпінь: За хабар затримано підполковника Національної поліції

Буча та регіон
Поліція: В Ірпені спіймали викрадача банковської карти, у Ворзелі - хатніх крадіїв

Поліція: В Ірпені спіймали викрадача банковської карти, у Ворзелі - хатніх крадіїв

Буча та регіон
В Гостомелі затримали крадіїв 20 металопластикових вікон

В Гостомелі затримали крадіїв 20 металопластикових вікон

Буча та регіон
Коментарів: 0
Додати коментар
Інформація
"Гостi" не можуть коментувати дану новину.