Нового начальника Бучанського районного управління поліції ГУ НП в Київській області представив полковник поліції Андрій Нєбитов.

Андрій Нєбитов наголосив на необхідності тісної співпраці між очільником поліції та громадами району для забезпечення високого рівня безпеки жителів району, зменшення злочинності та зростання довіри до органів поліції.За його словами, Бучанське районне управління поліції буде знаходитись у місті Боярка.Розглядається актуальне питання відкриття відділу поліції у місті Буча., новий очільник Бучанського районного управління поліції. зазначив: