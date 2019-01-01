Нового начальника Бучанського районного управління поліції ГУ НП в Київській області представив полковник поліції Андрій Нєбитов.
У заході взяли участь Бучанський міський голова Анатолій Федорук, голови територіальних громад новоствореного Бучанського району.
Андрій Нєбитов наголосив на необхідності тісної співпраці між очільником поліції та громадами району для забезпечення високого рівня безпеки жителів району, зменшення злочинності та зростання довіри до органів поліції.
За його словами, Бучанське районне управління поліції буде знаходитись у місті Боярка.
Розглядається актуальне питання відкриття відділу поліції у місті Буча.
Андрій Ткач, новий очільник Бучанського районного управління поліції. зазначив:
- Поліція буде максимально відкрита до діалогу з громадянами, з суспільством та зі ЗМІ. Ми докладемо максимум зусиль, щоб кожен мешканець Бучанського району відчував себе в безпеці.