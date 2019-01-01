Бучанського опера поліції підозрюють у хабарництві - $4 тисячі

Прокуратура повідомила про підозру оперуповноваженому Бучанського відділення поліції, який разом зі слідчим вимагали у підозрюваного 4 тис. доларів за пом’якшення покарання.

За даними слідства, оперуповноважений разом зі слідчим відділення поліції вимагали у громадянина, підозрюваного у вчиненні крадіжки, 4 тис доларів США неправомірної вигоди за незвернення до суду з клопотанням про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Також за ці гроші вони обіцяли сприяння в призначенні йому покарання, не пов’язаного із позбавленням волі, шляхом начебто вирішення питання з прокурором щодо укладення угоди про визнання винуватості.Слідчого було затримано 19 жовтня 2020 року після одержання другої частини хабара у сумі 3 тис 600 доларів США та повідомлено йому про підозру.Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному оперуповноваженому запобіжного заходу та відсторонення його від посади.Викрито поліцейських прокурорами спільно зі слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві, та співробітниками Головного відділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю ГУ СБУ в м. Києві та Київській області.Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.