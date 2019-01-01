Коли дітей багато, а техніки мало. Від 11 січня в усіх українських школах почалось дистанційне навчання. Утім дозволити повноцінно навчатись можуть собі не всі. Труднощі з нестачею технічного забезпечення часто виникають у багатодітних родинах. Знімальна група “Погляду” завітали до сім’ї із п’ятьма дітьми, четверо з яких – школярі. Як проходить у них навчальний день - дивіться у сюжеті.
Буча: Як навчаються багатодітні родини під час карантину (відеосюжет)
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ІА ПОГЛЯД, www.poglyad.tv
|відеосюжет ІА ПОГЛЯД Буча