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  • Учора, 13:11
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Буча: Як навчаються багатодітні родини під час карантину (відеосюжет)

Коли дітей багато, а техніки мало. Від 11 січня в усіх українських школах почалось дистанційне навчання. Утім дозволити повноцінно навчатись можуть собі не всі. Труднощі з нестачею технічного забезпечення часто виникають у багатодітних родинах. Знімальна група “Погляду” завітали до сім’ї із п’ятьма дітьми, четверо з яких – школярі. Як проходить у них навчальний день - дивіться у сюжеті.

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ІА ПОГЛЯД, www.poglyad.tv 
 відеосюжет ІА ПОГЛЯД Буча
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