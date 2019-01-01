Податкова: Зміни у податковому законодавстві, які набули чинності з 1 січня

Зміни до податкового законодавства, які набули чинності з 1 січня 2021 року, внесені, зокрема:

1. Законами України від 19 вересня 2019 року 115-IX «Про внесення змін до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» щодо подання єдиної звітності з єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування і податку на доходи фізичних осіб» та від 19 вересня 2019 року № 116-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо подання єдиної звітності з єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування і податку на доходи фізичних осіб» в частині змінення вимог щодо звітування платниками єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – єдиний внесок) про нарахування такого внеску.Так, відповідно до прийнятих змін, подання звітності про нарахування єдиного внеску в розмірах визначених відповідно до Закону України від 08 липня 2010 року № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» передбачено у складі звітності з податку на доходи фізичних осіб (єдиного податку) до податкового органу за основним місцем обліку платника єдиного внеску у строки та порядку, встановлені Кодексом.2. Законом України від 20 вересня 2019 року № 128-ІХ «Про внесення змін до Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» та інших законів України щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі та послуг», зокрема, в частині встановлення терміну сплати штрафних (фінансових) санкцій, визначених за порушення вимог Закону України від 06 липня 1995 року № 265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг».3. Законом України від 20 вересня 2019 року № 129-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі і послуг», зокрема, в частині:► встановлення, що для інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності контролюючого органу використовується, зокрема, інформація, оприлюднена відповідно до законодавства та/або добровільно чи за запитом надана контролюючому органу в установленому законом порядку, а також інформація, наведена у скарзі покупця (споживача) щодо порушення платником податків встановленого порядку проведення розрахункових операцій із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій та/або програмних реєстраторів розрахункових операцій;► доповнення переліку даних на підставі яких проводиться камеральна перевірка.4. Законом України від 04 жовтня 2019 року № 190-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування», зокрема, в частині використання єдиного рахунку, який може використовуватися платником податків для сплати грошових зобов’язань та/або податкового боргу з податків та зборів, передбачених Кодексом, єдиного внеску та інших платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи.5. Законом України від 16 січня 2020 року № 466-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» (далі – Закон № 466), зокрема, в частині:► надання платнику податків права надавати за власною ініціативою письмові пояснення та/або документи щодо обставин, які підтверджують відсутність його вини у вчиненому податковому правопорушенні;► проведення перевірок (удосконалення порядку оформлення органами ДПС ППР; доповнення переліку підстав для проведення документальних позапланових та фактичних перевірок; запровадження нового порядку заперечення результатів розгляду акту та матеріалів перевірки тощо);► запровадження нової концепції відповідальності платників податків, а також нових умов нарахування пені;► доповнення переліку платників податків для яких встановлюється річний податковий (звітний) період;► доповнення різниць, які виникають при здійсненні фінансових операцій (уточнення порядку врахування процентів, що сплачуються за кредитами, позиками та іншими борговими зобов’язаннями (тонка капіталізація); запровадження нових різниць, які зменшують фінансовий результат до оподаткування, а також різниць, які збільшують фінансовий результат до оподаткування тощо);► визначення порядку оподаткування рідин, що використовуються в електронних сигаретах та запровадження маркування ємності (упаковки) з рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, марками акцизного податку;► доповнення переліку підакцизних товарів тютюновмісним виробом для електричного нагрівання (ТВЕН) за допомогою підігрівача з електронним управлінням;► встановлення обов’язку платників єдиного податку нараховувати та сплачувати податок на прибуток при виплаті доходів (прибутків) нерезиденту із джерелом їх походження з України► встановлення тимчасової ставки, на період з 01 січня 2021 року до 31 грудня 2024 року включно, на тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну.6. Законом України від 14 липня 2020 року № 786-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо функціонування електронного кабінету та спрощення роботи фізичних осіб-підприємців» (далі – Закон № 786), зокрема, в частині:► визначення обов’язку нерезидентів ставати на облік у контролюючих органах за місцезнаходженням свого постійного представництва, у разі початку господарської діяльності через представництво;► встановлення, що авансові внески не справляються/не нараховуються на суми операцій, які для цілей оподаткування прирівнюються до дивідендів;► спрощення форми обліку доходів та витрат для фізичних осіб – підприємців та фізичних осіб, які провадять незалежну професійну діяльність.7. Законом України від 17 грудня 2020 року № 1117-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо забезпечення збору даних та інформації, необхідних для декларування окремих об’єктів оподаткування» (далі – Закон № 1117), зокрема, в частині:► узгодження норм щодо взяття на облік нерезидентів, що придбавають у іншого нерезидента, який не має постійного представництва в Україні, інвестиційні активи юридичної особи – резидента України, а також визначено строки подання документів для взяття таких нерезидентів на облік;► зміни звітного періоду, починаючи з якого підлягають взяттю на облік нерезиденти, які здійснюють в Україні діяльність через відокремлені підрозділи, у тому числі постійні представництва, або придбавають нерухоме майно або отримують майнові права на таке майно в Україні, або відкривають рахунки в банках;► проведення перевірок (встановлено обмеження щодо зупинки проведення документальних планових та позапланових перевірок; зменшено строки давності для проведення перевірок податкових зобов’язань податкових агентів, які нараховуються (виплачуються, надаються) фізичній особі у зв’язку з трудовими відносинами тощо);► обмеження визнання процентів «тонка капіталізація» поширено лише на операції з нерезидентами;► розширення переліку умов звільнення від оподаткування податком на доходи фізичних осіб доходів, отриманих за 2020 – 2021 роки внаслідок ліквідації іноземної юридичної компанії або іноземного утворення без статусу юридичної особи;► збільшення порогу загальної площі нерухомості, яка може надаватись в оренду фізичними особами – підприємцями першої – третьої груп;► звільнення від відповідальності фізичних осіб за несвоєчасну сплату податкових зобов’язань з податку на майно у разі якщо контролюючий орган не надіслав фізичній особі відповідне податкове повідомлення рішення у строки встановлені Кодексом;► встановлення можливості держателів електронних платіжних засобів отримувати готівкові кошти на місцях проведення розрахунків за товари, роботи, послуги.