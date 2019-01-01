Як діяти громадянам з 1 січня 2021 року у разі встановлення статусу пільговика

Після встановлення статусу пільговика, на підставі його звернення, інформація включається до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги за адресою зареєстрованого або фактичного (за рішенням комісій, утворених місцевими держадміністраціями та органами місцевого самоврядування) місця проживання.
Від 1 січня 2021 року заяви з необхідним пакетом документів, в т.ч., для отримання пільг приймаються безпосередньо в територіальній громаді:
- відділами соціального захисту відповідної територіальної громади або визначеними посадовими особами виконавчого органу сільської, селищної, міської ради;
- уповноваженими особами старостинських округів;
- посадовими особами центру надання адміністративних послуг (у разі їх створення).
В територіальних громадах заяви з необхідним пакетом документів на призначення державних соціальних гарантій приймаються управліннями соціального захисту населення відповідних міських, районних у містах рад.
Управління соціального захисту населення районних державних адміністрацій з 1 січня 2021 року заяви з необхідними документами на призначення державних соціальних гарантій приймають лише у разі надіслання їх поштою або в електронній формі (через офіційний веб-сайт Мінсоцполітики, або Єдиний державний веб-портал електронних послуг "Портал Дія" – за наявності технічної можливості).
Для користування пільгами пільговик подає наступні документи:
✓ заяву за формою, встановленою Мінсоцполітики,
✓ копії документів, що підтверджують право пільговика та членів його сім'ї на пільги (з пред'явленням оригіналів зазначених документів),
✓ копію документа, що засвідчує реєстрацію особи у Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків-картка платника податків (зокрема, в електронному вигляді – за наявності в одержувача інформації технічної можливості провести перевірку відповідності реєстраційних даних фізичної особи за даними Державного реєстру фізичних осіб-платників податків в електронній формі), або копію паспорта громадянина України/свідоцтва про народження (на вибір) із внесеними даними про реєстраційний номер облікової картки платника податків або з відповідною відміткою у разі, коли особа через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків,
✓ пред'являє паспорт,
✓ надає інформацію про характеристику житла і послуги, щодо отримання яких він має право на пільги та якими користується,
✓ надає будь-який офіційний документ, що підтверджує фактичне місце проживання (за потреби).
Важливо!
У разі коли у складі сім'ї пільговика відбулися зміни, що потребують коригування включеної до Реєстру інформації, він повідомляє про це уповноважений орган.