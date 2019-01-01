Визначено коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки за 2020 рік

Значення коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки земель і земельних ділянок за 2020 рік становить 1,0.

Відповідно до пункту 9 підрозділу 6 розділу ХХ «Перехідні положення» Кодексу індекс споживчих цін за 2017–2023 роки, що використовується для визначення коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки сільськогосподарських угідь, земель населених пунктів та інших земель несільськогосподарського призначення, застосовується із значенням 100 відсотків.Коефіцієнти індексації нормативної грошової оцінки земель становлять:1996 рік – 1,703; 1997-й – 1,059;1998-й – 1,006; 1999-й – 1,127;2000-й – 1,182; 2001-й – 1,02;2005-й – 1,035; 2007-й – 1,028;2008-й – 1,152; 2009-й – 1,059;2010-й – 1,0; 2011-й – 1,0;2012-й – 1,0; 2013-й – 1,0;2014-й – 1,249; 2015 рік – 1,433 (крім сільськогосподарських угідь) та 1,2 – для сільськогосподарських угідь (рілля, перелоги, сіножаті, пасовища, багаторічні насадження);2016 рік – для сільськогосподарських угідь (рілля, багаторічні насадження, сіножаті, пасовища та перелоги) – 1,0; для земель несільськогосподарського призначення – 1,06;2017 рік – 1,0, 2018-й – 1,0 та 2019 рік – 1,0.Нормативна грошова оцінка земель за 2002-й, 2003-й, 2004-й та 2006 рік не індексувалася.