Ірпінь: Про негазифіковані нові житлові комплекси

До АТ «Київоблгаз» надходять чисельні звернення від громадян та представників медіа про стан газифікації новозбудованих житлових комплексів Київської області, які на теперішній час не підключені до газорозподільних мереж із-за відсутності заяв на приєднання від замовника. Задля уникнення спекуляцій у бік компанії інформуємо про наступні об’єкти, які на даний час не газифіковані з наступних причин:

Зовнішній газопровід запроектований та погоджений у 2019 р. Станом на січень 2021 р. для укладання договору на виконання будівельно-монтажних робіт замовник до АТ «Київоблгаз» не звертався.У 2018 р. АТ «Київоблгаз» підготувало технічні умови на приєднання до газорозподільної системи трьох багатоквартирних житлових будинків. На сьогодні для укладання Договору на виконання проектних робіт замовник до АТ «Київоблгаз» не звертався.Технічні умови отримані замовником у 2018 р. Проектно-кошторисна документація розроблялася проектним відділом АТ «Київоблгаз» з погодженням у 2020 р. На даний час замовник для укладання Договору на виконання будівельно-монтажних робіт до АТ «Київоблгаз» не звертався.