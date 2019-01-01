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Тариф на електроенергію для населення. 2021 рік

Кабінет міністрів України скасував пільговий тариф на електроенергію у 0,9 грн/КВт.год для населення на перші 100 кВт.год та встановив з 1 січня 2021 року фіксовану ціну для побутових споживачів на рівні 1,68 грн/кВт.год. Ці норми діятимуть до 31 березня 2021 року.



Відповідне рішення одноголосно ухвалено на засіданні уряду України у понеділок, 28 грудня, повідомляється на урядовому порталі.

У повідомленні наголошується, що рішення ухвалено "з метою уникнення стрімкого зростання тарифу для населення вже з січня наступного року", адже термін дії чинного механізму процесі функціонування ринку електричної енергії (ПСО) спливає вже 31 грудня 2020 року.

"У разі неприйняття запропонованих змін ціна на електроенергію для побутових споживачів мала б формуватися на ринкових умовах, що призвело б до різкого, більш ніж в 2,5 рази, зростання тарифу на електричну енергію для населення (до близько 3.30 грн/кВт.год)", - йдеться у повідомленні.


Також повідомляється, що коефіцієнти дво- та тризонного обліку електричної енергії збережено і залишено без змін. Тому у разі встановлення, до прикладу, двозонного обліку електричної енергії, її ціна у нічний час буде на 50 відсотків меншою.



Дякуємо за розяснення Ірпінське ВОК
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