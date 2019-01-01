Тариф на електроенергію для населення. 2021 рік

Кабінет міністрів України скасував пільговий тариф на електроенергію у 0,9 грн/КВт.год для населення на перші 100 кВт.год та встановив з 1 січня 2021 року фіксовану ціну для побутових споживачів на рівні 1,68 грн/кВт.год. Ці норми діятимуть до 31 березня 2021 року.

"У разі неприйняття запропонованих змін ціна на електроенергію для побутових споживачів мала б формуватися на ринкових умовах, що призвело б до різкого, більш ніж в 2,5 рази, зростання тарифу на електричну енергію для населення (до близько 3.30 грн/кВт.год)", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що коефіцієнти дво- та тризонного обліку електричної енергії збережено і залишено без змін. Тому у разі встановлення, до прикладу, двозонного обліку електричної енергії, її ціна у нічний час буде на 50 відсотків меншою.