Як оформити субсидію онлайн - інструкція

Оформлення субсидії онлайн: Інструкція

1. Зайти на сайт Міністерства соціальної політики України у рубрику «Е-Сервіси»

2. Оберіть один із трьох способів реєстрації та заповніть форму:

Крок 1

Крок 2

Крок 3

Результат

Після успішного входу в систему буде здійснено перехід до заповнення електронних форм:► Заяви про призначення та надання у грошовій формі через (зазначається відділення банку),► Декларації про доходи і витрати осіб, які звернулись за призначенням житлової субсидіїПісля заповнення всіх необхідних реквізитів необхідно перевірити та підтвердити правильність внесених даних, та подати документ.вашу електронну заяву на призначення житлової субсидії було успішно зареєстровано. Її номер –Розглядатиме заяву саме той орган соціального захисту населення, який ви зазначили при заповненні електронної форми.У разі, якщо ви не використовували електронного цифрового підпису, вам доведеться особисто звернутися до органу соціального захисту населення, аби власноруч підписати документи.Найближчим часом наші співробітники зв'яжуться з вами, аби узгодити дату і час вашого візиту.До цього листа також додані копії поданих вами документів.