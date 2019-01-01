Як оформити субсидію онлайн - інструкція

Оформлення субсидії онлайн: Інструкція
Подати заявку на оформлення субсидії також можна, звернувшись особисто до посадової особи територіальної громади, ЦНАПу чи органу соціального захисту населення у містах обласного значення. Або заповнивши заяву і декларацію та відправивши їх поштою до органу соціального захисту населення.
1. Зайти на сайт Міністерства соціальної політики України у рубрику «Е-Сервіси»
У рубриці «Е-Сервіси» обираємо «СУБСИДІЇ >>»
2. Оберіть один із трьох способів реєстрації та заповніть форму:
На стартовій сторінці Системи надання послуги попередньої реєстрації документів про призначення житлової субсидії,
Заявнику пропонується обрати один з варіантів реєстрації/входу
Крок 1
► У разі обрання «реєстрація або вхід з ідентифікацією електронним цифровим підписом» та «реєстрація або вхід з ідентифікацією BankID», подання та підписання документів відбувається виключно в електронному вигляді без необхідності особистого відвідування управління соціального захисту.
► У разі обрання «реєстрація або вхід за адресою електронної пошти» зазначено, що необхідно подати документи у паперовій формі (після заповнення форми на сайті вам прийде ПДФ-версія документу, яку потрібно буде роздрукувати, підписати і занести у орган соціального захисту).
Крок 2
Після успішного входу в систему буде здійснено перехід до заповнення електронних форм:
► Заяви про призначення та надання у грошовій формі через (зазначається відділення банку),
► Декларації про доходи і витрати осіб, які звернулись за призначенням житлової субсидії
Крок 3
Після заповнення всіх необхідних реквізитів необхідно перевірити та підтвердити правильність внесених даних, та подати документ.
Результат
В результаті на електронну адресу надійде повідомлення:
1) вашу електронну заяву на призначення житлової субсидії було успішно зареєстровано. Її номер – 1111111111111.
Збережіть його (не обов'язково).
2) Розглядатиме заяву саме той орган соціального захисту населення, який ви зазначили при заповненні електронної форми.
3) У разі, якщо ви не використовували електронного цифрового підпису, вам доведеться особисто звернутися до органу соціального захисту населення, аби власноруч підписати документи.
4) Найближчим часом наші співробітники зв'яжуться з вами, аби узгодити дату і час вашого візиту.
5) До цього листа також додані копії поданих вами документів.