» » Як оформити субсидію онлайн - інструкція
  • Учора, 15:49
  • 119
  • 0
+aA | -Aa 

Як оформити субсидію онлайн - інструкція

Оформлення субсидії онлайн: Інструкція


Подати заявку на оформлення субсидії також можна, звернувшись особисто до посадової особи територіальної громади, ЦНАПу чи органу соціального захисту населення у містах обласного значення. Або заповнивши заяву і декларацію та відправивши їх поштою до органу соціального захисту населення.

1. Зайти на сайт Міністерства соціальної політики України у рубрику «Е-Сервіси»


У рубриці «Е-Сервіси» обираємо «СУБСИДІЇ >>»


2. Оберіть один із трьох способів реєстрації та заповніть форму:


На стартовій сторінці Системи надання послуги попередньої реєстрації документів про призначення житлової субсидії,
Заявнику пропонується обрати один з варіантів реєстрації/входу

Крок 1


У разі обрання «реєстрація або вхід з ідентифікацією електронним цифровим підписом» та «реєстрація або вхід з ідентифікацією BankID», подання та підписання документів відбувається виключно в електронному вигляді без необхідності особистого відвідування управління соціального захисту.

У разі обрання «реєстрація або вхід за адресою електронної пошти» зазначено, що необхідно подати документи у паперовій формі (після заповнення форми на сайті вам прийде ПДФ-версія документу, яку потрібно буде роздрукувати, підписати і занести у орган соціального захисту).

Крок 2

Після успішного входу в систему буде здійснено перехід до заповнення електронних форм:
► Заяви про призначення та надання у грошовій формі через (зазначається відділення банку),
► Декларації про доходи і витрати осіб, які звернулись за призначенням житлової субсидії



Крок 3

Після заповнення всіх необхідних реквізитів необхідно перевірити та підтвердити правильність внесених даних, та подати документ.

Результат


В результаті на електронну адресу надійде повідомлення:

1) вашу електронну заяву на призначення житлової субсидії було успішно зареєстровано. Її номер – 1111111111111.
Збережіть його (не обов'язково).

2) Розглядатиме заяву саме той орган соціального захисту населення, який ви зазначили при заповненні електронної форми.

3) У разі, якщо ви не використовували електронного цифрового підпису, вам доведеться особисто звернутися до органу соціального захисту населення, аби власноруч підписати документи.

4) Найближчим часом наші співробітники зв'яжуться з вами, аби узгодити дату і час вашого візиту.

5) До цього листа також додані копії поданих вами документів.


1 0

Міністерство соціальної політики України - www.msp.gov.ua 2021 
Новини в телеграм
Напечатать
 Інші новини по темі:
Особливості надання житлових субсидій під час карантину

Особливості надання житлових субсидій під час карантину

Управління праці в місті Буча
Монетизовані субсидії виплачуватимуть до кінця весни

Монетизовані субсидії виплачуватимуть до кінця весни

законодавтство
Позбавлять субсидії, якщо борг за комуналку більше 340 грн (відео)

Позбавлять субсидії, якщо борг за комуналку більше 340 грн (відео)

законодавтство
Юстиція: Про порядок отримання свідоцтва про народження та реєстрації дитини

Юстиція: Про порядок отримання свідоцтва про народження та реєстрації дитини

Державна реєстраційна служба
Які послуги Міністерства юстиції громадяни можуть отримати онлайн?

Які послуги Міністерства юстиції громадяни можуть отримати онлайн?

Державна реєстраційна служба
Cубсидія 2019 - на які послуги і в якому обсязі поширюється

Cубсидія 2019 - на які послуги і в якому обсязі поширюється

законодавтство
Як заповнити декларацію для призначення субсидії на оплату ЖКП

Як заповнити декларацію для призначення субсидії на оплату ЖКП

законодавтство
Управління праці: Щодо призначення субсидії з 1 травня

Управління праці: Щодо призначення субсидії з 1 травня

Управління праці в місті Буча
Порядок призначення субсидії на житлово-комунальні послуги

Порядок призначення субсидії на житлово-комунальні послуги

статті
Призначення житлових субсидій: суть змін

Призначення житлових субсидій: суть змін

УПФУ в місті Буча інформує
Коментарів: 0
Додати коментар
Інформація
"Гостi" не можуть коментувати дану новину.