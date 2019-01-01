У Бучі ліквідували загорання житлового будинку

11 січня 2021 року о 13:53 до оперативно-диспетчерської служби міста Ірпеня надійшло повідомлення про загорання приватного житлового будинку за адресою: м. Буча, вул. Степана Васильченка, 10.

До місця виклику було терміново направлено черговий караул 35-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Буча (2 АЦ), 36-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Ірпінь (2 АЦ).По прибуттю рятувальниками встановлено, що осередок пожежі знаходиться на горищі житлового будинку.Пожежу було успішно локалізовано о 14:40 та повністю ліквідовано о 15:10.Загалом на пожежу було залучено 4 одиниці техніки та 12 чоловік особового складу.Причина пожежі встановлюється.