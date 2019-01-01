Швидкі тести на Ковід отримали Буча та Ірпінь - по 250 штук...

Результат за 15 хвилин! Первинна медична допомога тестуватиме швидким тестом на антиген COVID-19.

З цього року відбір матеріалів у хворих на ковід або підозрою на нього для тестування та їх транспортування у лабораторний центр МОЗ є складовою частиною медичних послуг надавача первинної медичної допомоги. Отже 108 грн., за ПЛР більше платити непотрібно- це цілком безкоштовно у нашому закладі!

Але і доплат за КОВІД наші медики теж не отримають. Держава, як завжди, добавила задач, але забула сказати хто за це заплатить.....



✅ Відповідно до оновленого порядку реалізації Програми медичних гарантій у 1 кварталі цього року не буде пакету послуг для мобільних бригад, що відбирають матеріал для тестування у пацієнтів з підозрою на COVID-19. Їх, доречі, і не було у нас, адже ми відразу вважали це рішення недолугим, а функціонування однієї бригади на 100 тис., населення неефективним. Тому і створили свою протиепідемічну амбулаторію. Що наразі МОЗ визнало і пропонує всім іншим Центрам України.



✅ До стандарту первинної медичної допомоги додано скринінгове обстеження - тестування методом експрес-діагностики - швидкий тест на антиген, результат якого можна отримати через 15 хвилин після тестування.

✅ Швидкі тести надходять до регіональних Департаментів охорони здоров'я для розподілу. І тут увага‼️❗️наш Центр отримав за державним розподілом аж 250 таких тестів. Тобто з урахуванням того, що на тиждень ми робимо до 500 ПЛРів, нам їх вистачить менше ніж на тиждень. Цікаво, що при розподілі тестів наш Департамент взагалі не врахував кількість обслуговуваного населення. Так, скажімо Бучанський Центр теж отримав 250 тестів, при тому, що кількість населення яке він обслуговує майже в 4 рази менше ніж те, що обслуговуємо ми.....