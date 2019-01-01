Як у 2021 році розвиватися професійно, рухатися до досягнення цілей та зберігати оптимізм, розповідають і діляться лайфхаками у ток-шоу "Погляд на головне" лайф-коуч Анна Чеченіна, секретар Бучанськоі міської ради Тарас Шаправський, та Ярослав Куц, депутат Ірпінської міськради від ПП "Європейська солідарність". На зв’язку скайпом – Тетяна Годар, психологиня (Данія).
Про розвиток громад у новому році (відеосюжет)
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ІА ПОГЛЯД, www.poglyad.tv
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