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  • Учора, 10:29
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Колядки на Різдво Христове! (відео)

Колядками діти й дорослі вітають родичів і друзів з народженням Ісуса Христа, а також бажають щастя, здоров'я і достатку сім'ям.


У храмі "Ікони Почаївської Божої Матері" лунали колядки:




Традиційно 7 січня православні християни відзначають Різдво Христове. Одна із найяскравіших традицій цього світлого свята, без якої просто неможливо уявити жодне Різдво, – це колядки.
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