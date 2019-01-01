Колядки на Різдво Христове! (відео)

Колядками діти й дорослі вітають родичів і друзів з народженням Ісуса Христа, а також бажають щастя, здоров'я і достатку сім'ям.
У храмі "Ікони Почаївської Божої Матері" лунали колядки:
Традиційно 7 січня православні християни відзначають Різдво Христове. Одна із найяскравіших традицій цього світлого свята, без якої просто неможливо уявити жодне Різдво, – це колядки.
У храмі "Ікони Почаївської Божої Матері" лунали колядки:
Традиційно 7 січня православні християни відзначають Різдво Христове. Одна із найяскравіших традицій цього світлого свята, без якої просто неможливо уявити жодне Різдво, – це колядки.