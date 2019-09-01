Бюджетні рахунки та рахунки для сплати єдиного внеску (перелік)

Державна казначейська служба України повідомляє, що відповідно до постанови Верховної Ради України від 17.07.2020 р. №807-ІХ "Про утворення та ліквідацію районів", та до ст. 4 Закону України від 08.07.2010 р. №2464-VI "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування" (зі змінами та доповненнями) від 1 січня 2021 року запроваджуються нові рахунки для зарахування надходжень до державного та місцевих бюджетів та зарахування коштів єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.
ЗАВАНТАЖИТИ РАХУНКИ:
1. Реквізити рахунків для сплати податків, зборів та платежів до державного та місцевих бюджетів по Київській області
Нові ОТГ
Бучанський район:
- - -
Всі райони:
Місцевий бюджет
Державний бюджет
2. Реквізити рахунків для сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування по Київській області
3. Символи рахунків для сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування по Київській області
Посилання на документ: www.zakon.rada.gov.ua
Крім того, від 3 січня 2020 року вступили в дію нові небюджетні рахунки за балансовим рахунком 3556 «Рахунки для зарахування єдиного соціального внеску» за стандартом IBAN.
ЗАВАНТАЖИТИ РАХУНКИ:
1. Реквізити рахунків для сплати податків, зборів та платежів до державного та місцевих бюджетів по Київській області
Нові ОТГ
Бучанський район:
- - -
Всі райони:
Місцевий бюджет
Державний бюджет
2. Реквізити рахунків для сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування по Київській області
3. Символи рахунків для сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування по Київській області
4. Порядок заповнення документів на переказ у разі сплати (стягнення) податків, зборів, митних платежів, єдиного внеску, здійснення бюджетного відшкодування податку на додану вартість, повернення помилково або надміру зарахованих коштів, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 24.07.2015 № 666, із змінами та доповненнями
Посилання на документ: www.zakon.rada.gov.ua