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Бюджетні рахунки та рахунки для сплати єдиного внеску (перелік)

Державна казначейська служба України повідомляє, що відповідно до постанови Верховної Ради України від 17.07.2020 р. №807-ІХ "Про утворення та ліквідацію районів", та до ст. 4 Закону України від 08.07.2010 р. №2464-VI "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування" (зі змінами та доповненнями) від 1 січня 2021 року запроваджуються нові рахунки для зарахування надходжень до державного та місцевих бюджетів та зарахування коштів єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Крім того, від 3 січня 2020 року вступили в дію нові небюджетні рахунки за балансовим рахунком 3556 «Рахунки для зарахування єдиного соціального внеску» за стандартом IBAN.



ЗАВАНТАЖИТИ РАХУНКИ:

1. Реквізити рахунків для сплати податків, зборів та платежів до державного та місцевих бюджетів по Київській області


Нові ОТГ
Бучанський район: Скачать файл: 1-1-nov_rayoni_otg.pdf [236,74 Kb] (cкачиваний: 4)
Посмотреть онлайн файл: 1-1-nov_rayoni_otg.pdf
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Всі райони: Скачать файл: vsi_rayoni_otg.pdf [1,08 Mb] (cкачиваний: 3)
Посмотреть онлайн файл: vsi_rayoni_otg.pdf

Місцевий бюджет
Скачать файл: 1-2-rahunki_mb_kievska_w.pdf [1,89 Mb] (cкачиваний: 2)
Посмотреть онлайн файл: 1-2-rahunki_mb_kievska_w.pdf

Державний бюджет
Скачать файл: 1-3-rahunki_db_kievska_w.pdf [2,3 Mb] (cкачиваний: 6)
Посмотреть онлайн файл: 1-3-rahunki_db_kievska_w.pdf

2. Реквізити рахунків для сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування по Київській області


Скачать файл: 2-0-253934.pdf [98,24 Kb] (cкачиваний: 4)
Посмотреть онлайн файл: 2-0-253934.pdf

3. Символи рахунків для сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування по Київській області


Скачать файл: 3-0-251535.pdf [105,97 Kb] (cкачиваний: 4)
Посмотреть онлайн файл: 3-0-251535.pdf

4. Порядок заповнення документів на переказ у разі сплати (стягнення) податків, зборів, митних платежів, єдиного внеску, здійснення бюджетного відшкодування податку на додану вартість, повернення помилково або надміру зарахованих коштів, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 24.07.2015 № 666, із змінами та доповненнями


Посилання на документ: www.zakon.rada.gov.ua
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податкова рахунки Бучанський район
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