Обережно! В регіоні працюють комп’ютерні шахраї!

Лист на сайт від бучанців, які постраждали від комп’ютерного майстра-приватника.
Вони приховують свою буремну діяльність під звичайнісіньким оголошенням нібито комп’ютерного майстра-приватника. В ній розміщено фото, як правило, не схоже на пику візитера, що приходить до вас додому. Втім, ім’я комп’ютерника збігається з анонсованим на об’яві. Зокрема, такі оголошення розвішені в центрі Бучі, а також за на вулиці Нове Шоссе. Комп’ютерний майстер Влад (з його фото) пропонує послуги з налаштування комп’ютера, сканера, принтера…
Він не бере плату за виклик, але, надавши послуги, виводить на бланку фірми «Коп’ютерна Допомога» солідненьку суму, скажімо, понад 2000 грн. Бо ж представляє фірму! На ваше здивування порядком цифр молоде дарування завіряє: «Так ми ж гарантуємо обслуговування на рік!»… Але коли вам така допомога насправді стане потрібною, чемні голоси з колцентру «Комп’ютерної Допомоги» обіцятимуть виклик співробітника, а він не приходитиме….
Судячи з договору, фірма не має офісу та юридичної адреси, і скоріше всього є компанією з розряду «Рога і копита». При цьому надає клієнтам послуги за цінами, завищеними в кілька разів. Як повідомляють у Державні Податковій службі (ДПС), згідно з інформаційними базами ДПС підприємств, у назвах яких наявне слово «ремсервіс» –1,8 тисяч, однак у жодного з них немає словосполучення «коп’ютерна допомога». Зазначені на відбитку печатки цифри не відповідають кодам жодної юрособи, яка перебуває на обліку в органах ДПС.
Будьте уважні, бо допускати копирсатися у своєму комп’ютері такого сумнівного спеціаліста з неіснуючої фірми небезпечно. Можна втратити не лише гроші, а й цінну цифрову інформацію. Хтозна, можливо ці молодики не гребують займатися і кібершпигунством. Бажаю, щоб в новому році на вашому шляху комп’ютерні шахраї не зустрічалися.