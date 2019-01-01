Податкова: Суми податків та внесків, які сплачуватимуться ФОП з 1 січня 2021 року

Законом України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» з 1 січня 2021 року встановлено мінімальну заробітну плату у місячному розмірі: 6000 гривень, з 01 грудня 2021 року - 6500 гривень.

ФОП I групи

ФОП II групи

ФОП III група

ФОП загальної системи оподаткування

* ЄСВ наведено у мінімальному розмірі страхового внеску, а максимальна сума страхового внеску з 01 січня 2021 року складатиме 19 800 грн.: максимальна величина бази нарахування ЄСВ становить 90 000 грн. - 15 розмірів мінімальної заробітної плати (6000 х 15 х 22%). Тобто, це максимальна сума ЄСВ, яку сплачуватиме ФОП, якщо сума отриманого ним доходу складе 90 000 грн. в місяць та більше.

З 01 грудня 2021 року максимальна сума страхового внеску складатиме 21 450 грн. (6500х15х22%).

Виходячи з приведених показників, суми податків та внесків для фізичних осіб - підприємців - платників єдиного податку у 2021 році складатимуть:ЄСВ*- з 01 січня складе 1320 грн. - 22% від мінімальної заробітної плати,- з 01 грудня 2021 - 1430 грн.Єдиний податок - 227 грн. - 10% від прожиткового мінімуму для працездатних осіб станом на 01 січня 2021року.ЄСВ*- з 01 січня - 1320 грн. - 22% від мінімальної заробітної плати,- з 01 грудня 2021 - 1430 грн.Єдиний податок - 1200 гривень - 20% від мінімальної заробітної плати, встановленої Законом на 01 січня 2021 року.Нагадуємо, що ставки єдиного податку у відсотках (фіксовані ставки) встановлюються сільськими, селищними, міськими радами або радами об'єднаних територіальних громад.ЄСВ*- з 01 січня - 1320 грн. - 22% від мінімальної заробітної плати,- з 01 грудня 2021 - 1430 грн.Єдиний податок - 5% доходу, або 3% доходу та ПДВ.ЄСВ* - з 01 січня 1320 грн. - 22% від мінімальної заробітної плати,- з 01 грудня 2021 - 1430 грн.