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Податкова: Суми податків та внесків, які сплачуватимуться ФОП з 1 січня 2021 року

Податкова: Суми податків та внесків, які сплачуватимуться ФОП з 1 січня 2021 року

Законом України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» з 1 січня 2021 року встановлено мінімальну заробітну плату у місячному розмірі: 6000 гривень, з 01 грудня 2021 року - 6500 гривень.


Прожитковий мінімум для працездатних осіб з 01 січня 2021 року - 2270 гривень, з 01 липня - 2379 гривень, з 01 грудня - 2481 гривня.

Виходячи з приведених показників, суми податків та внесків для фізичних осіб - підприємців - платників єдиного податку у 2021 році складатимуть:

ФОП I групи


ЄСВ*- з 01 січня складе 1320 грн. - 22% від мінімальної заробітної плати,
- з 01 грудня 2021 - 1430 грн.
Єдиний податок - 227 грн. - 10% від прожиткового мінімуму для працездатних осіб станом на 01 січня 2021року.

ФОП II групи


ЄСВ*- з 01 січня - 1320 грн. - 22% від мінімальної заробітної плати,
- з 01 грудня 2021 - 1430 грн.
Єдиний податок - 1200 гривень - 20% від мінімальної заробітної плати, встановленої Законом на 01 січня 2021 року.
Нагадуємо, що ставки єдиного податку у відсотках (фіксовані ставки) встановлюються сільськими, селищними, міськими радами або радами об'єднаних територіальних громад.

ФОП III група


ЄСВ*- з 01 січня - 1320 грн. - 22% від мінімальної заробітної плати,
- з 01 грудня 2021 - 1430 грн.
Єдиний податок - 5% доходу, або 3% доходу та ПДВ.

ФОП загальної системи оподаткування


ЄСВ* - з 01 січня 1320 грн. - 22% від мінімальної заробітної плати,
- з 01 грудня 2021 - 1430 грн.

Доходи ФОП на загальній системі оподаткування, отримані протягом календарного року від господарської діяльності, оподатковуються за ставкою 18% ПДФО та 1,5% військового збору від чистого доходу, який визначається як різниця між загальним оподатковуваним доходом (виручка у грошовій та негрошовій формі) і документально підтвердженими витратами, пов'язаними з господарською діяльністю.

* ЄСВ наведено у мінімальному розмірі страхового внеску, а максимальна сума страхового внеску з 01 січня 2021 року складатиме 19 800 грн.: максимальна величина бази нарахування ЄСВ становить 90 000 грн. - 15 розмірів мінімальної заробітної плати (6000 х 15 х 22%). Тобто, це максимальна сума ЄСВ, яку сплачуватиме ФОП, якщо сума отриманого ним доходу складе 90 000 грн. в місяць та більше.
З 01 грудня 2021 року максимальна сума страхового внеску складатиме 21 450 грн. (6500х15х22%).
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ГУ ДПС у Київській області 
 податкова
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