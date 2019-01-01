З Новим Роком - 2021 !

Вітаємо Вас з Новим Роком! Бажаємо вам здоров'я!
Приєднуємось до відеовітання міського голови Анатолія Федорука:
Шановна громадо!
Вітаю з Новим роком та Різдвом Христовим!
За кілька годин 2020-ий стане історією. Давайте подякуємо йому за здобутки, спільно реалізовані плани, окреслені завдання.
Нехай старт нового року стане для Вас успішним початком нових дій, втіленням в життя всіх мрій !
Бажаю, аби Вас оточували тепло, любов, турбота і увага рідних і близьких!
Нехай 2021-ий стане роком подальшого розвитку громади, а мир і злагода запанують у кожній родині і країні.
Здоров’я, щастя, благополуччя !
Зі святом!
Вітаю з Новим роком та Різдвом Христовим!
За кілька годин 2020-ий стане історією. Давайте подякуємо йому за здобутки, спільно реалізовані плани, окреслені завдання.
Нехай старт нового року стане для Вас успішним початком нових дій, втіленням в життя всіх мрій !
Бажаю, аби Вас оточували тепло, любов, турбота і увага рідних і близьких!
Нехай 2021-ий стане роком подальшого розвитку громади, а мир і злагода запанують у кожній родині і країні.
Здоров’я, щастя, благополуччя !
Зі святом!