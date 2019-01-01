З Новим Роком - 2021 !

Вітаємо Вас з Новим Роком! Бажаємо вам здоров'я!

Шановна громадо!

Вітаю з Новим роком та Різдвом Христовим!

За кілька годин 2020-ий стане історією. Давайте подякуємо йому за здобутки, спільно реалізовані плани, окреслені завдання.

Нехай старт нового року стане для Вас успішним початком нових дій, втіленням в життя всіх мрій !

Бажаю, аби Вас оточували тепло, любов, турбота і увага рідних і близьких!

Нехай 2021-ий стане роком подальшого розвитку громади, а мир і злагода запанують у кожній родині і країні.

Здоров’я, щастя, благополуччя !

Зі святом!