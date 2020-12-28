Нотаріус консультує: Набуття права власності на землю іноземцями

Шановні громадяни!
Звертаю вашу увагу на вимоги Земельного кодексу, зокрема ч.2 ст.81 ЗК України відповідно до якої іноземці та особи без громадянства можуть набувати права власності на земельні ділянки у разі:
а) придбання за договором купівлі-продажу, ренти, дарування, міни, іншими цивільно-правовими угодами;
б) викупу земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти нерухомого майна, що належать їм на праві власності;
в) прийняття спадщини.
Необхідно звернути увагу, що іноземці та особи без громадянства в жодному випадку не можуть придбавати землі сільськогосподарського призначення.
Іноземці та особи без громадянства можуть набувати права власності на земель¬ні ділянки несільськогосподарського призначення в межах населених пунктів, а також на земельні ділянки несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів, на яких розташовані об'єкти нерухомого майна, що належать їм на праві приватної власності.
На жаль, на практиці трапляються випадки, коли вважають, що якщо іноземець має посвідку на постійне проживання в Україні, то він має право придбавати землі сільськогосподарського призначення. У зв’язку з такою помилковою позицією на сьогодні мають місце судові справи про визнання договорів купівлі-продажу земельних ділянок сільськогосподарського призначення недійсними саме з цих підстав.
Звертаю вашу увагу, що наявність статусу податкового резидента України не змінює прав і обов'язків суб'єкта земельних право¬відносин, а лише визначає права та обов'язки щодо сплати податків та зборів.
Приватний нотаріус Ірпінського міського нотаріального округу
Матвієць Наталія Петрівна
08292, Київська обл., м.Буча, вул.Героїв Майдану, буд.15, прим.56
тел. роб.(04597) 4-86-93, моб. (068)120-79-98
Звертаю вашу увагу на вимоги Земельного кодексу, зокрема ч.2 ст.81 ЗК України відповідно до якої іноземці та особи без громадянства можуть набувати права власності на земельні ділянки у разі:
а) придбання за договором купівлі-продажу, ренти, дарування, міни, іншими цивільно-правовими угодами;
б) викупу земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти нерухомого майна, що належать їм на праві власності;
в) прийняття спадщини.
Необхідно звернути увагу, що іноземці та особи без громадянства в жодному випадку не можуть придбавати землі сільськогосподарського призначення.
Іноземці та особи без громадянства можуть набувати права власності на земель¬ні ділянки несільськогосподарського призначення в межах населених пунктів, а також на земельні ділянки несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів, на яких розташовані об'єкти нерухомого майна, що належать їм на праві приватної власності.
На жаль, на практиці трапляються випадки, коли вважають, що якщо іноземець має посвідку на постійне проживання в Україні, то він має право придбавати землі сільськогосподарського призначення. У зв’язку з такою помилковою позицією на сьогодні мають місце судові справи про визнання договорів купівлі-продажу земельних ділянок сільськогосподарського призначення недійсними саме з цих підстав.
Звертаю вашу увагу, що наявність статусу податкового резидента України не змінює прав і обов'язків суб'єкта земельних право¬відносин, а лише визначає права та обов'язки щодо сплати податків та зборів.
Приватний нотаріус Ірпінського міського нотаріального округу
Матвієць Наталія Петрівна
08292, Київська обл., м.Буча, вул.Героїв Майдану, буд.15, прим.56
тел. роб.(04597) 4-86-93, моб. (068)120-79-98