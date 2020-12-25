Правововий режим приватизованого майна набутого за час шлюбу

Шановні громадяни! Питання правового режиму приватизованого майна набутого за час шлюбу є дуже актуальним і викликає певні питання у клієнтів під час вчинення нотаріальних дій.
Доводжу до вашого відома, згідно з п.4 ч.1 ст.57 Сімейного кодексу України житло або земельна ділянка (в межах норм безоплатної приватизації, визначених Земельним кодексом України) набута чоловіком або дружиною за час шлюбу внаслідок приватизації відповідно до Закону України "Про приватизацію державного житлового фонду" є особистою приватною власністю чоловіка, дружини. Вказана норма з’явилася в Сімейному законодавстві не одразу. До 2011 року Сімейний кодекс України взагалі не містив положення щодо сімейно-правового режиму приватизованого майна, при цьому судова та нотаріальна практика склалась таким чином, що вказане приватизоване майно було об’єктом особистої приватної власності.
8 лютого 2011 року набув чинності Закон України «Про внесення змін до статті 61 Сімейного кодексу України щодо об’єктів права спільної сумісної власності подружжя», згідно якого житло, приватизоване одним із подружжя під час шлюбу, та земельна ділянка, надана безоплатно одному з них, є об’єктом права спільної сумісної власності подружжя, але ця норма діяла не так довго. 13 червня 2012 року набув чинності Закон України «Про внесення змін до Сімейного кодексу України щодо майна, що є особистою приватною власністю дружини, чоловіка», де вищевказані об’єкти нерухомого майна було віднесено до особистої приватної власності чоловіка, дружини.
Отже, для того щоб визначити правовий режим приватизованого майна, що набуте за час шлюбу, необхідно розібратися у який період часу було приватизовано майно. Якщо з 08 лютого 2011 року по 13 червня 2012 року, то приватизоване майно вважається спільною сумісною власністю подружжя, а якщо в інший час, то приватизоване майно є особистою приватною власністю чоловіка, дружини.
Приватний нотаріус Ірпінського міського нотаріального округу
Матвієць Наталія Петрівна
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