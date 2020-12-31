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Медицина: Графік роботи Бучанського ЦПМСД

Графік роботи Бучанського центру первинної медико-саніторної допомоги на новорічні свята
🕙 31.12.2020 - скорочений робочий день, до 18:00
🕙 01.01.2021 - вихідний день
🕙 02.01.2021 - робота у черговому режимі з 09:00 до 14:00
🕙 06.01.2021 - скорочений робочий день, до 18:00
🕙 07.01.2021 - вихідний день
Черговий кабінет працює щодня з 8:00 до 20:00

Перед тим, як прийти до амбулаторій – проконсультуйтеся зі своїм лікарем по телефону або зателефонуйте до call-центру
+380676121223
+380504800121




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