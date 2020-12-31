Медицина: Графік роботи Бучанського ЦПМСД

Графік роботи Бучанського центру первинної медико-саніторної допомоги на новорічні свята
🕙 31.12.2020 - скорочений робочий день, до 18:00
🕙 01.01.2021 - вихідний день
🕙 02.01.2021 - робота у черговому режимі з 09:00 до 14:00
🕙 06.01.2021 - скорочений робочий день, до 18:00
🕙 07.01.2021 - вихідний день
Черговий кабінет працює щодня з 8:00 до 20:00
Перед тим, як прийти до амбулаторій – проконсультуйтеся зі своїм лікарем по телефону або зателефонуйте до call-центру
сайт Бучанського центру первинної медико-санітарної допомоги www.medbucha.org
🕙 31.12.2020 - скорочений робочий день, до 18:00
🕙 01.01.2021 - вихідний день
🕙 02.01.2021 - робота у черговому режимі з 09:00 до 14:00
🕙 06.01.2021 - скорочений робочий день, до 18:00
🕙 07.01.2021 - вихідний день
Черговий кабінет працює щодня з 8:00 до 20:00
Перед тим, як прийти до амбулаторій – проконсультуйтеся зі своїм лікарем по телефону або зателефонуйте до call-центру
+380676121223
+380504800121
сайт Бучанського центру первинної медико-санітарної допомоги www.medbucha.org