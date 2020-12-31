Медицина: Графік роботи Бучанського ЦПМСД

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Графік роботи Бучанського центру первинної медико-саніторної допомоги на новорічні свята🕙 31.12.2020 - скорочений робочий день, до 18:00🕙 01.01.2021 - вихідний день🕙 02.01.2021 - робота у черговому режимі з 09:00 до 14:00🕙 06.01.2021 - скорочений робочий день, до 18:00🕙 07.01.2021 - вихідний деньЧерговий кабінет працює щодня з 8:00 до 20:00