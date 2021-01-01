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Податкова: Від 1 січня 2021 року нові рахунки для сплати ЄСВ

Від 1 січня 2021 року вступають в дію нові небюджетні рахунки 3556, відкриті на ім’я територіальних органів Державної податкової служби України для сплати коштів єдиного соціального внеску.

З 01.01.2021 року вступають в дію нові небюджетні рахунки 3556, відкриті на ім'я територіальних органів Державної податкової служби України для сплати коштів єдиного внеску!


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Пресслужба Державної податкової служби України 
 податкова
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