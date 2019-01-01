Передача об’єктів цивільних прав зі спільної власності територіальних громад у власність територіальної громади

Передача об’єктів цивільних прав зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст району у власність територіальної громади - запитання-відповіді

Експертки Офісу підтримки реформи з децентралізації при Мінрегіоні Віра Козіна та Ірина Бакунчик підготували відповіді на запитання щодо передачі об’єктів цивільних прав зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст району у власність територіальної громади, територія якої затверджена Кабінетом Міністрів України.У публікації також подано окремі рекомендації та зразки документів з питань передачі об’єктів цивільних прав у власність територіальних громад, територія яких затверджена Кабінетом Міністрів України 12.06.2020 р., відповідно до актуального законодавства станом на грудень 2020 року.У роботі над публікацією використано досвід впровадження реформи децентралізації в Україні, враховано наявну практику з означених питань.