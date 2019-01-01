У Бучі відкрився ресторан мережі МакДональдз

23 грудня в місті Буча відкрито ресторан мережі МакДональдз за адресою: вул. Нове шосе, 10-Б.

Чим здивує новий МакДональдз «із досвідом майбутнього» мешканців міста?

Загальна площа ресторану становить 414,3 кв. м, з яких 152,5 кв. м — площа для гостей. Заклад передбачає 102 посадкових місця. Для водіїв створено 2 лінії МакДрайв. МакДональдз у Бучі, як і всі заклади мережі, буде інклюзивний — обладнаний пандусами й туалетними кімнатами для людей з інвалідністю.

Про МакДональдз в Україні

МакДональдз в Україні — лідер серед ресторанів швидкого обслуговування. Перший заклад відкрито 24 травня 1997 року в Києві. Мережа налічує 96 закладів у 20 містах України, 68 з них — «з досвідом майбутнього» (станом на грудень 2020 року). Упродовж 2019 року 110 млн клієнтів скуштували їжу МакДональдз в Україні.

Сума інвестицій 2019-го становила понад 500 млн грн, а за 23 роки роботи мережа інвестувала в Україну 7,5 млрд грн. Компанія входить до переліку 100 найбільших платників податків в Україні, а також до переліку найкращих роботодавців. МакДональдз в Україні — партнер-засновник і найбільший корпоративний партнер «Фундації Дім Рональда МакДональда в Україні».