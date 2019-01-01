У Бучі відкрився ресторан мережі МакДональдз

23 грудня в місті Буча відкрито ресторан мережі МакДональдз за адресою: вул. Нове шосе, 10-Б.
Це вже третій заклад мережі в містах — сателітах Києва. Ще два діють у Борисполі та Броварах. Відкриваючи заклади у передмісті столиці, МакДональдз робить внесок у розвиток міської агломерації та інфраструктури Києва.
Ресторан має новий формат «з досвідом майбутнього», а інтер’єр закладу оформлено в стилі «з комфортом для людей», у якому поєднано високі технології й турботу про кожного клієнта.
Чим здивує новий МакДональдз «із досвідом майбутнього» мешканців міста?
• Новий принцип роботи касової зони. Каси буде розділено на дві частини: для замовлення та для отримання страв, що набагато зручніше для відвідувачів і зменшить час очікування.
• Термінали самообслуговування дадуть змогу відвідувачам спокійно та без поспіху оглянути всі страви з меню, зробити замовлення й оплатити його за допомогою картки. Зал ресторану обладнано чотирма двосторонніми електронними терміналами, що значно пришвидшить процес замовлення.
• Обслуговування за столиками: відвідувач замовляє страви на касі, а потім чекає на замовлення за столиком. У табличку з номером замовлення вмонтовано датчик з геолокацією, щоб працівники, які виносять замовлення, чітко знали, де сидить гість. Точну локацію клієнта зображено на спеціальному моніторі, що пришвидшує сервіс і робить перебування в закладі ще комфортнішим.
• Експерти з гостинності — це нова позиція в ресторанах МакДональдз. Вони відповідатимуть за атмосферу в закладі, їхнє завдання — бути уважними до відвідувачів, помічати їхні потреби й оперативно на них реагувати. Також вони виконують роль експертів з гігієни й стежать за дотриманням правил безпеки та карантинних вимог у закладі.
• Новий принцип роботи кухні — «Приготовано для тебе». Клієнти зможуть під час замовлення додавати або прибирати інгредієнти зі страв на свій смак. Кухню обладнано чотирма лініями для паралельного приготування бургерів спеціально для кожного гостя.
Загальна площа ресторану становить 414,3 кв. м, з яких 152,5 кв. м — площа для гостей. Заклад передбачає 102 посадкових місця. Для водіїв створено 2 лінії МакДрайв. МакДональдз у Бучі, як і всі заклади мережі, буде інклюзивний — обладнаний пандусами й туалетними кімнатами для людей з інвалідністю.
Заради безпеки та здоров’я клієнтів і співробітників МакДональдз працює за суворими стандартами гігієни. Усі працівники обов’язково проходять температурний скринінг, використовують одноразові захисні маски та рукавички, регулярно дезінфікують руки антисептиками, а поверхні в зоні виробництва та обслуговування протирають мінімум щогодини. З метою дотримання карантинних вимог кількість відвідувачів у закладі не може перевищувати половину посадкових місць.
Про МакДональдз в Україні
МакДональдз в Україні — лідер серед ресторанів швидкого обслуговування. Перший заклад відкрито 24 травня 1997 року в Києві. Мережа налічує 96 закладів у 20 містах України, 68 з них — «з досвідом майбутнього» (станом на грудень 2020 року). Упродовж 2019 року 110 млн клієнтів скуштували їжу МакДональдз в Україні.
Сума інвестицій 2019-го становила понад 500 млн грн, а за 23 роки роботи мережа інвестувала в Україну 7,5 млрд грн. Компанія входить до переліку 100 найбільших платників податків в Україні, а також до переліку найкращих роботодавців. МакДональдз в Україні — партнер-засновник і найбільший корпоративний партнер «Фундації Дім Рональда МакДональда в Україні».
МакДональдз в Україні — лідер серед ресторанів швидкого обслуговування. Перший заклад відкрито 24 травня 1997 року в Києві. Мережа налічує 96 закладів у 20 містах України, 68 з них — «з досвідом майбутнього» (станом на грудень 2020 року). Упродовж 2019 року 110 млн клієнтів скуштували їжу МакДональдз в Україні.
Сума інвестицій 2019-го становила понад 500 млн грн, а за 23 роки роботи мережа інвестувала в Україну 7,5 млрд грн. Компанія входить до переліку 100 найбільших платників податків в Україні, а також до переліку найкращих роботодавців. МакДональдз в Україні — партнер-засновник і найбільший корпоративний партнер «Фундації Дім Рональда МакДональда в Україні».
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