Напиши листа Святому Миколаю - результати конкурсу

19 грудня в центрі Бучі, в резиденції Миколая, діти отримували подаруночки за свої малюнки та листівки. Святий Миколай побажав всім гарного року та наступного разу ще активніше брати участь у конкурсі!

Святий Миколай у своїй резиденції творив справжні чудеса: подарунки дарував, розмову чарівну дарував та залишив безліч позитивних емоцій всім присутнім.198 дітей взяли участь у конкурсі «Напиши листа Святому Миколаю».Малюнки та листи про добрі вчинки надіслали діти через почтову скриньку Миколаю.Миколай обрав кращі з кращих листи та малюнки й сьогодні нагородив переможців подарунками. Символ року та солодощі чекали переможців, але діточок і прекрасних робіт було настільки багато, що умови конкурсу вирішили змінити. Святий Миколай обрав 36 переможців замість 10.Кращі з кращих обрано переможцями:1.Олексія Косянчук2.Олександра Савченко3.Марія Палій4.Денис Буря5.Аріна Бойко6.Маря Восколович7.Наталія Парфенюк8.Злата Архипенко9.Софія Архипенко10.Яна Павленко11.Мелані Хаджіхоссейнісефіде12.Кирило Курбанов13.Майя Янніна14.Діма і Деніс Міщенко15.Катя Бардилюк16.Владислав Гуменюк17.Ілля Куслінвський18. Варвара Пищук19.Коцько Кіра20.Бондар Олександра21.Шкваренко Єгор22. Даньшина Уляна23. Стриженко Вова24.Савицька Світлана25.Волощенюк Катя26.Страмко Дарина27.Романенко Софія28.Вишневський Остап29. Чернявська Іра30. Дубова Аня31. Момотова Каміла32. Савицький Дмитро33.Яковина Поліна34.Головкевич Дар'я35.Антонець Вероніка36.Шевченко Анастасія.