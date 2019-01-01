Напиши листа Святому Миколаю - результати конкурсу

19 грудня в центрі Бучі, в резиденції Миколая, діти отримували подаруночки за свої малюнки та листівки. Святий Миколай побажав всім гарного року та наступного разу ще активніше брати участь у конкурсі!
Святкове завершення конкурсу залишить приємні спогади в усіх гостей заходу і всіх учасників!
Святий Миколай у своїй резиденції творив справжні чудеса: подарунки дарував, розмову чарівну дарував та залишив безліч позитивних емоцій всім присутнім.
198 дітей взяли участь у конкурсі «Напиши листа Святому Миколаю».
Малюнки та листи про добрі вчинки надіслали діти через почтову скриньку Миколаю.
Миколай обрав кращі з кращих листи та малюнки й сьогодні нагородив переможців подарунками. Символ року та солодощі чекали переможців, але діточок і прекрасних робіт було настільки багато, що умови конкурсу вирішили змінити. Святий Миколай обрав 36 переможців замість 10.
Кращі з кращих обрано переможцями:
1.Олексія Косянчук
2.Олександра Савченко
3.Марія Палій
4.Денис Буря
5.Аріна Бойко
6.Маря Восколович
7.Наталія Парфенюк
8.Злата Архипенко
9.Софія Архипенко
10.Яна Павленко
11.Мелані Хаджіхоссейнісефіде
12.Кирило Курбанов
13.Майя Янніна
14.Діма і Деніс Міщенко
15.Катя Бардилюк
16.Владислав Гуменюк
17.Ілля Куслінвський
18. Варвара Пищук
19.Коцько Кіра
20.Бондар Олександра
21.Шкваренко Єгор
22. Даньшина Уляна
23. Стриженко Вова
24.Савицька Світлана
25.Волощенюк Катя
26.Страмко Дарина
27.Романенко Софія
28.Вишневський Остап
29. Чернявська Іра
30. Дубова Аня
31. Момотова Каміла
32. Савицький Дмитро
33.Яковина Поліна
34.Головкевич Дар'я
35.Антонець Вероніка
36.Шевченко Анастасія.