Податкова: Хто має право на списання недоїмки з єдиного внеску?

- платникам єдиного внеску, зазначеним у п.4 част.1 ст.4 (крім ФОП, які обрали спрощену систему оподаткування ) Закону №2464, - тобто, фізичним особам-підприємцям, які обрали загальну систему оподаткування- платникам єдиного внеску, зазначеним у п.5 част.1 ст.4 Закону №2464, - тобто, особам, які провадять незалежну професійну діяльність, а саме наукову, літературну, артистичну, художню, освітню або викладацьку, а також медичну, юридичну практику, в тому числі адвокатську, нотаріальну діяльність, або особи, які провадять релігійну (місіонерську) діяльність, іншу подібну діяльність та отримують дохід від цієї діяльності.Списанню підлягають суми недоїмки, нараховані за період з 01 січня 2017 року до 01 грудня 2020 року, а також штрафи та пеня, нараховані на ці суми недоїмки, включно до дати подання заяви про списання недоїмки, у разі якщо такими платниками не отримано дохід (прибуток) від їх діяльності, що підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб, та за умови подання дороку:- особами, які станом на дату подання заяви про списання недоїмки є платниками, або у період з 01 січня 2017 року до дати подання заяви вважалися платниками, зазначеними у п.4 част.1 ст. 4 Закону №2464 (крім ФОП підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування), - тобто, ФОП загальної системи оподаткування, - державному реєстратору за місцем знаходження реєстраційної справи ФОП заяви про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності та до податкового органу - звітності відповідно до вимог част.2 ст. 6 Закону №2464 за період з 01 січня 2017 року до 01 грудня 2020 року. Такі документи подаються платником (особою) виключно у випадку, якщо вони не були подані раніше;- особами, які станом на дату подання заяви про списання недоїмки є платниками, або у період з 01 січня 2017 року до дати подання заяви вважалися платниками, зазначеними у п.5 част.1 ст. 4 Закону №2464, - тобто, особами, які провадять незалежну професійну діяльність, - до податкового органу за основним місцем обліку заяви про зняття з обліку як платника єдиного внеску та звітності відповідно до вимог част.2 ст. 6 Закону №2464 за період з 01 січня 2017 року до 01 грудня 2020 року. Такі документи подаються платником (особою) виключно у випадку, якщо вони не були подані раніше.Після отримання у встановленому законом порядку відповідних відомостей від державного реєстратора або заяви про зняття з обліку як платника єдиного внеску та за умови подання платником єдиного внеску (особою) зазначених документів (якщо відповідні документи не були подані раніше) контролюючий орган протягом 15 робочих днів проводить камеральну перевірку, за результатами якої приймає рішення про списання суми недоїмки, штрафних санкцій і пені або вмотивоване рішення про відмову списання суми недоїмки, штрафних санкцій і пені.Водночас, податковим органом може бути прийнято рішення про відмову списання суми недоїмки, штрафних санкцій і пені, за умови якщо за результатами перевірки буде встановлено, що:1) платник податків отримав дохід (прибуток) від здійснення підприємницької та/або незалежної професійної діяльності протягом періоду з 01 січня 2017 року до 01 грудня 2020 року;2) суми недоїмки, а також штрафи та пеня, нараховані на суми недоїмки, були в повному обсязі самостійно сплачені платником (особою) або стягнуті у порядку, передбаченому Законом № 2464.У разі якщо суми недоїмки, а також штрафи та пеня, нараховані на суми недоїмки, були частково самостійно сплачені платником (особою) та/або стягнуті у порядку, передбаченому Законом № 2464, контролюючий орган приймає рішення про списання суми недоїмки, штрафних санкцій і пені у частині, яка залишилася несплаченою.Штрафні санкції до платника єдиного внеску, передбачені п.7 част.11 ст. 25 Закону № 2464, за наведених умов не застосовуються.