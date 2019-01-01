Футбол: Результати V чемпіонату Бучанської МТГ

V відкритий чемпіонат Бучанської міської територіальної громади з футболу серед команд-аматорів 2020 року завершено, підсумки підбито.

Бучанська міська рада вітала учасників аматорського футбольного клубу.

В кожній команді є гравці, які роблять «погоду» у кожному зіграному матчі. Наші яскраві номінанти:

Гомоюнов Олександр - кращий воротар

Здоренко Микита - кращий захисник

Марьєвич Андрій - кращий півзахисник

Кушніренко Владислав - кращий нападник

Масник Олег - кращий гравець.

Подяками міського голови та подарунками від Миколайчика відзначили тих, хто не пропустив жодного цікавого моменту на полі, рефері:

Сівішкін Віктор

Колосовський Віктор

Мельниченко Дмитро

Гасанов Алі

Романчук Олександр

Анохін Олег

Фофанов Сергій

Родіонов Олександр.

Цього року, на жаль, виходячи з різних обставин, першість командам давалася дуже не просто, але згуртованість та жага до перемоги не залишає ніякого вибору, як провести VI чемпіонат 2021 року.Бучанський міський голова Анатолій Федорук, Голова Бучанської міської асоціації з футболу Василь Олексюк привітали та нагородили всіх учасників, призерів, переможця, номінантів, організаторів сезону 2020 подяками, грамотами, кубками, медалями, статуетками та подарунками:Переможець - ФК"Сталь профіль" (Буча)Срібний призер - ФК"Skidka" (Ірпінь)Бронзовий призер - ФК"Буча-Квартал" (Буча)ФК"Арсенал" (Буча)ФК"Зірка" (Ворзель)ФК"Буча-03" (Буча)ФК"Фенікс" (Немішаєво)ФК"Олімпік" (Буча)ФК"Курсор" (Буча)ФК"КАтаН" (Бабинці)Цінний важіль в житті - підтримка! А підтримка футболістів протягом всього сезону організовує та стимулює до перемоги. Подякою міського голови за вагому підтримку та організацію чемпіонату, вагомий особистий внесок у розвиток фізичної культури та спорту, активну громадську позицію нагороджено:Анатолій Петрович наголосив, що разом робимо велику справу, вкотре проводячи чемпіонат громади, популяризуючи здоровий спосіб життя, інтегруючи та зближуючи наші громади і запевнив, що VI чемпіонату обов’язково бути!Вітаємо усіх переможців і тих 7 команд, які не добили переможних голів, бажаємо наснаги в новому «футбольному» році!