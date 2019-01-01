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У Бучі затримали групу розбійників, які пограбували підприємця (відео, фото)

17 грудня, оперативники кримінальної поліції за участі бійців КОРДу ГУНП в Житомирській області під процесуальним керівництвом прокуратури регіону затримали у м. Бучі злочинну групу розбійників.

Чоловіки під час нападу заволоділи понад 2 мільйонами гривень. Утім за 5 хвилин потому їхню кримінальну діяльність припинили поліцейські. Нині слідчі слідчого управління главку області проводять подальші невідкладні дії.




Викриття злочинної групи стало результатом комплексних слідчо-розшукових заходів кількох підрозділів поліції та прокуратури області упродовж тривалого часу.

Як розповів начальник Головного управління Нацполіції Житомирщини Юрій Олійник, події відбувались 17 грудня, близько 19:00, у м. Бучі. На одній із вулиць нападники, застосовуючи погрози та фізичну силу, відібрали у чоловіка сумку з грішми у момент, коли той переносив її з машини до свого приміщення.

Відразу нападники сіли в автомобіль та намагались утекти, однак їх затримали бійці КОРДу поліції Житомирщини.

"Четверо нападників були затримані безпосередньо на місці події, п’ятого спільника, який намагався утекти, поліцейські переслідували та теж затримали. Вони жителі Київщини, лише один – найстарший, 50-річний житомирянин. Вік інших від 31 до 48 років. Усі раніше уже притягувались до кримінальної відповідальності", - розповів Юрій Олійник.

Підозрюваних затримали у порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України та доставили до ГУНП Житомирщини. Тривають подальші слідчі дії у рамках кримінального провадження, розпочатого за ст. ч. 3, ч.4 ст. 187 (Розбій), ч.1 ст.14 (Готування до злочину) Кримінального кодексу України.

За місцями проживання підозрюваних проводяться невідкладні слідчі дії.

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Офіційний сайт Національної поліції 
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