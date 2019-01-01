Поліція затримала злочинців, які катували людей в Лубянці (відео)

Зв'язування та побиття, порізи ножем кінцівок рук, заливання очей горілкою та катування розпеченою праскою! Це ті знущання, які отримали члени родини від нападників у селі Лубянка.30 листопада п’ятеро озброєних нападників у чорному одязі в балаклавах вдерлися в приватний будинок і близько години катували подружжя пенсіонерів та їх двох дітей заради отримання грошей.Дивом родині вдалося вижити. Нападники забрали 3 тисячі долларів США, 8 тисяч гривень та ювелірні вироби. Втекли з місця події на двох автомобілях господаря будинку.Відразу на місце злочину виїхали наряди патрульної поліції, слідчо-оперативна група, криміналістична лабораторія, кінологи, карний розшук ГУНП та інші підрозділи кримінальної поліції.Саме з цього моменту розпочалась кропітка робота поліції Бородянщини та кримінальної поліції ГУНП по розкриттю зухвалого злочину і встановленню нападників.Вдень і вночі (не 24/48 і не 12/12/48, а цілодобово) на протязі 16 діб працівники Управління карного розшуку, кримінальної та місцевої поліції ретельно збирали сліди злочину, аналітичну інформацію, свідчення людей, проводили аналіз кожної деталі, щоденно розширюючи територію пошуку корисної для розкриття інформації.Оперативники поспішали, розуміючи, що заволікання і втрата наступальності може на довго залишити цей злочин нерозкритим. І удача повернулася до них обличчям. Слід взятий і вже було зрозуміло, що розв’язка близька.Слідчі та прокурори оформили необхідні процесуальні документи, легалізували зібрані матеріали і підготували реалізацію справи. Вже розминалися і чекали своєї черги бійці КОРД та полку поліції особливого призначення Київщини. Звісно вони проходили інструктаж і були обізнані про зухвалість і озброєння банди.17 грудня, близько шостої ранку розпочалися затримання і обшука по встановленим адресам зловмисників. Вилучений арсенал вражає: 9 одиниць вогнепальної зброї, у тому числі автомат Калашнікова і боєприпаси до них. Також вилучені спецзасоби, тактичний одяг, балаклави, рації та інші речі, які вказують на кримінальний промисел чоловіків. Крім цього знайдено та вилучено шість транспортних засобів і головне бус, який використовувався під час розбійного нападу. Викрадені автівки потерпілих також повернулися власникам.Вчора затримані мовчали, - і не було бажання спілкуватися з особами, які можуть так по звірячому знущатися над людьми. Слідчі оформили протоколи затримання по ст.208 КПК і конвой відправив їх до ізолятора тимчасового тримання. Вже сьогодні прокурор буде клопотати перед судом про арешт затриманих без права внесення застави. Розраховуємо на підтримку і справедливе рішення суду.Описую події і роботу правоохоронців трохи докладніше ніж зазвичай, адже хочу достукатися до тих, хто по життю «поліціянічогонеробить». Можливо у деяких прокинеться совість і вони почнуть оцінювати кожну ситуацію окремо, а не всіх під одну гребінку. І головне зрозуміти, що сам зробив для суспільства, перш ніж нещадно і безапеляційно критикувати інших. А закоренілим хейтерам вітання! Ми кожен день будемо робити так, щоб ваши ряди порідшали. У всякому випадку я точно знаю, що в селі Лубянка Бородянського району, що на Київщині, чотири людини тепер ніколи не стануть на ваш бік.Продовжуємо служити та захищати!!! Разом робимо Київщину безпечнішою!