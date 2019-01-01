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В работе Telegram произошел сбой

В работе Telegram произошел сбой — о проблемах сообщают в основном пользователи европейской России и Европы.
По данным DownDetector, 90% пользователей с проблемами не могут подключиться к приложению, еще у 9% вход в приложение произошел, однако не отправляются сообщения. Проблемы с Telegram подтверждают корреспонденты The Bell.

Проблемы с входом в приложение начались около 16.00 по московскому времени. До этого сбои уже фиксировались в этот день, около 9.00, однако масштаб неполадок был заметно меньше.

Комментариев компания пока не давала.

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