В работе Telegram произошел сбой — о проблемах сообщают в основном пользователи европейской России и Европы.
По данным DownDetector, 90% пользователей с проблемами не могут подключиться к приложению, еще у 9% вход в приложение произошел, однако не отправляются сообщения. Проблемы с Telegram подтверждают корреспонденты The Bell.
Проблемы с входом в приложение начались около 16.00 по московскому времени. До этого сбои уже фиксировались в этот день, около 9.00, однако масштаб неполадок был заметно меньше.
Комментариев компания пока не давала.
По данным DownDetector, 90% пользователей с проблемами не могут подключиться к приложению, еще у 9% вход в приложение произошел, однако не отправляются сообщения. Проблемы с Telegram подтверждают корреспонденты The Bell.
Проблемы с входом в приложение начались около 16.00 по московскому времени. До этого сбои уже фиксировались в этот день, около 9.00, однако масштаб неполадок был заметно меньше.
Комментариев компания пока не давала.