Рятувальники регіону підвищують майстерність

Через підвищення температури повітря крига на водоймах м. Ірпінь та м. Буча вже є не достатньо міцною, через що існує ризик для життя людей, які виходять на лід.

Саме для того, щоб бути готовими надати допомогу людині, яка провалилася під кригу та з метою відпрацювання дій пожежно-рятувальних підрозділів під час порятунку постраждалих на водоймах у зимовий період, 16 грудня рятувальники 36-ї Державної пожежно-рятувальної частини провели навчання на кар’єрі у м. Ірпінь.У ході навчань відпрацьовувалися різні ситуації, які можуть виникнути під час перебування на льоду та способи надання допомоги потерпілому. Для наближення подій до реальних була змодельована ситуація із порятунком потерпілого.Рятувальники повинні були допомогти людині, яка провалилася під кригу. Для цього рятувальники використовували пристрій для порятунку людей на воді «соломинку» та інше рятувальне обладнання.