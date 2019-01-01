Укрзалізниця планує укладати з місцевими органами влади публічні договори на приміські пасажирські перевезення

Приміські пасажирські перевезення залишаються найбільш збитковим напрямком роботи Укрзалізниці, а рівень компенсацій за такі перевезення не покриває навіть мінімальних витрат.

«Народні депутати вимагають від нас запроваджувати приміські маршрути в інтересах своїх окремо взятих округів, але питання компенсації за ці перевезення залишається відкритим. Наприклад, тільки Міністерство освіти та науки України вже заборгувало нам понад 1 млрд грн компенсацій», - повідомив він.

«Підхід простий: є договір – є електричка та якісний сервіс, немає договору – будемо обслуговувати напрямки за залишковим принципом. Іншого варіанту впливу на місцеві органи влади у нас практично немає», - констатував він, додавши, що Укрзалізниця також концентрує увагу на боротьбі з безквитковим проїздом на приміських напрямках, встановленні турнікетів на станціях та збільшенні штату контролерів.

«Ми ж можемо працювати тільки з цінами на квитки у І класі поїздів «Інтерсіті+», і ми їх не підвищили, а навпаки – знизили. Раніше ці вагони були практично порожніми, а після зниження тарифів почали заповнюватись. Ми також будемо спілкуватись з Міністерством інфраструктури відносно збалансованої тарифної політики у пасажирських перевезеннях», - резюмував очільник Укрзалізниці.

Про це повідомив голова правління АТ «Укрзалізниця» Володимир Жмак під час круглого столу, присвяченого поліпшенню взаємодії перевізника з клієнтами.