Сказ собаки: Буча, Ірпінь, Ворзель - загрозлива зона від 8 грудня

Ірпінський міський відділ управління Держпродспоживслужби інформує про підтвердження діагнозу на сказ собаки, яка належить жителю міста Ірпінь.



Карантинні обмеження щодо сказу скасувати:

- через два місяці з дня останнього випадку захворювання тварин на сказ, за умови виконання всіх заходів передбачених «Комплексною програмою основних заходів профілактики та боротьби зі сказом в Київській області на 2011-2020 р.» додаток до п. З рішення ДНПК при Київській облдержадміністрації від 04.02.2011 р. і чинною інструкцією «Про заходи щодо боротьби зі сказом тварин», затвердженої наказом Головного управління ветеринарної медицини з Держветінспекцією Мінсільгосппроду України від 15 березня 1994 року № 5, який зареєстрований в Міністерстві юстиції України 31 березня 1994 року за № 54/263;



- при негативних результатах вірусологічних досліджень не менше 5 диких м’ясоїдних, відстріляних на неблагополучних територіях.