Сказ собаки: Буча, Ірпінь, Ворзель - загрозлива зона від 8 грудня

Ірпінський міський відділ управління Держпродспоживслужби інформує про підтвердження діагнозу на сказ собаки, яка належить жителю міста Ірпінь.
На підставі отриманого звіту про результати дослідження патологічного (біологічного) матеріалу Центральної випробувальної державної лабораторії Держпродспоживслужби в Київській області та місті Києві № 003800 п.м./20 від 08.12.2020 року про підтвердження діагнозу на сказ собаки видано доручення Головного управління Держпродспоживслужби в Київській області від 08.12.2020 № Д/458-20 про вжиття заходів з метою недопущення розповсюдження хвороби, проведено епізоотичне розслідування випадку сказу собаки (акт від 09.12.2020), виконуються комплексний план заходів щодо ліквідації вогнища сказу на території м. Ірпінь, відповідно чинної інструкції «Про заходи щодо боротьби зі сказом тварин», затвердженої наказом Головного управління ветеринарної медицини з Держветінспекцією Мінсільгосппроду України від 15 березня 1994 року № 5, який зареєстрований в Міністерстві юстиції України 31 березня 1994 року за № 54/263
В зв’язку з тим, що м. Буча та смт Ворзель відповідно протокольного рішення ДНПК № 6 від 16.11.2020 року є загрозливою зоною по сказу та не охоплює нові населені пункти пропонується продовжити карантинні обмеження та вважати надалі м. Буча та смт Ворзель загрозливою зоною по сказу від 8 грудня 2020 року.
Карантинні обмеження щодо сказу скасувати:
- через два місяці з дня останнього випадку захворювання тварин на сказ, за умови виконання всіх заходів передбачених «Комплексною програмою основних заходів профілактики та боротьби зі сказом в Київській області на 2011-2020 р.» додаток до п. З рішення ДНПК при Київській облдержадміністрації від 04.02.2011 р. і чинною інструкцією «Про заходи щодо боротьби зі сказом тварин», затвердженої наказом Головного управління ветеринарної медицини з Держветінспекцією Мінсільгосппроду України від 15 березня 1994 року № 5, який зареєстрований в Міністерстві юстиції України 31 березня 1994 року за № 54/263;
- при негативних результатах вірусологічних досліджень не менше 5 диких м’ясоїдних, відстріляних на неблагополучних територіях.
- через два місяці з дня останнього випадку захворювання тварин на сказ, за умови виконання всіх заходів передбачених «Комплексною програмою основних заходів профілактики та боротьби зі сказом в Київській області на 2011-2020 р.» додаток до п. З рішення ДНПК при Київській облдержадміністрації від 04.02.2011 р. і чинною інструкцією «Про заходи щодо боротьби зі сказом тварин», затвердженої наказом Головного управління ветеринарної медицини з Держветінспекцією Мінсільгосппроду України від 15 березня 1994 року № 5, який зареєстрований в Міністерстві юстиції України 31 березня 1994 року за № 54/263;
- при негативних результатах вірусологічних досліджень не менше 5 диких м’ясоїдних, відстріляних на неблагополучних територіях.