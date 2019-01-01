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Бучанський ПЛАСТ: Семінар про Вифлеємський вогонь миру 2020

12-13 грудня в КЗ КОР «Пластовий вишкільний центр» відбувся обласний семінар "Вифлеємський вогонь миру 2020".


Під час семінару учасники долучилися до Всесвітньої скаутської онлайн акції "Вифлеємський вогонь миру" із трансляцією наживо церемоніалів з м. Зальцбург та Всесвітньої пластової онлайн-естафети передачі Вифлеємського вогню миру.
Отримані навички та знання молодь понесе в громади Київської області, поширюючи, таким чином, в місцевих громадах важливі традиції.




Адреса Бучанського пластового центру ПЛАСТ:
м. Буча, Пластовий вишкільний центр, вул. А.Михайловського, 54





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Пластовий центр Буча
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