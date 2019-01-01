Бучанський ПЛАСТ: Семінар про Вифлеємський вогонь миру 2020

12-13 грудня в КЗ КОР «Пластовий вишкільний центр» відбувся обласний семінар "Вифлеємський вогонь миру 2020".

Адреса Бучанського пластового центру ПЛАСТ:

м. Буча, Пластовий вишкільний центр, вул. А.Михайловського, 54

Під час семінару учасники долучилися до Всесвітньої скаутської онлайн акції "Вифлеємський вогонь миру" із трансляцією наживо церемоніалів з м. Зальцбург та Всесвітньої пластової онлайн-естафети передачі Вифлеємського вогню миру.Отримані навички та знання молодь понесе в громади Київської області, поширюючи, таким чином, в місцевих громадах важливі традиції.