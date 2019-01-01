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Графік роботи Центру надання адміністративних послуг у місті Буча

Графік роботи Бучанського ЦНАПу.

Бучанський ЦНАП
ВИХІДНІ ДНІ:
25, 26, 27 грудня 2020 року
1-3, 7-10 січня 2021 року

ЦНАП: місто Буча, вул. Енергетиків буд.12,
тел.:
+380459740041
+380987447729



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