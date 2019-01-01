Графік роботи Центру надання адміністративних послуг у місті Буча

Графік роботи Бучанського ЦНАПу.
Бучанський ЦНАП
ВИХІДНІ ДНІ:
25, 26, 27 грудня 2020 року
1-3, 7-10 січня 2021 року
ЦНАП: місто Буча, вул. Енергетиків буд.12,
тел.:
+380459740041
+380987447729
Постійним читачам нашого сайту нагадуємо, що ми запустили Інфо-бот. Це каталог телефонів: медицини, освіти, міської ради, екстрених служб та розкладу електропоїздів. Збираємо оновлений розклад маршруток.
Також можна поділитися з сайтом інформацією через нашого ІНФО бота:
https://t.me/buchacomua_bot
Бучанський ЦНАП
ВИХІДНІ ДНІ:
25, 26, 27 грудня 2020 року
1-3, 7-10 січня 2021 року
ЦНАП: місто Буча, вул. Енергетиків буд.12,
тел.:
+380459740041
+380987447729
Постійним читачам нашого сайту нагадуємо, що ми запустили Інфо-бот. Це каталог телефонів: медицини, освіти, міської ради, екстрених служб та розкладу електропоїздів. Збираємо оновлений розклад маршруток.
Також можна поділитися з сайтом інформацією через нашого ІНФО бота:
https://t.me/buchacomua_bot