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Податкова: Граничний обсяг доходу для платників

Ірпінська ДПІ ГУ ДПС у Київській області повідомляє, що 09.12.2020 року опубліковано Закон України від 01.12.2020 № 1017-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо лібералізації застосування реєстраторів розрахункових операцій платниками єдиного податку та скасування механізму компенсації покупцям (споживачам) за скаргами щодо порушення встановленого порядку проведення розрахункових операцій частини суми застосованих штрафних санкцій», яким змінено обсяг доходу, що дає право перебувати на тій чи іншій групі платникам єдиного податку.

Так, з 01.01.2021 року граничний обсяг доходу для платників:

1 групи - 167 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року ( було 1000000 гривень);
2 групи - 834 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (було 5000000 гривень);
3 групи - 1167 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року ( було 7000000 гривень).
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Ірпінська ДПІ ГУ ДПС у Київській області 
 податкова
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