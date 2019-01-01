Новий санітарний регламент для закладів загальної середньої освіти

Документ набуває чинності з 1 січня 2021 року.
На жаль, існуючі дослідження показують, що наші діти стали більше їсти шкідливої їжі і менше рухатися:
- не снідають ранком від 6 до 17% дітей віком від 10 до 17 років;
- третина дітей не вживає овочі та фрукти 4 рази на тиждень;
- 20% школярів мають низький рівень споживання м’яса (один раз на тиждень);
- більше половини споживають солодощі та солодкі газовані напої 5-6 разів на тиждень і частіше;
- 80% школярів дивляться телепередачі біля трьох годин на день у будні, ще стільки часу йде на ком’ютерні забави;
- кожного дня тренуються або роблять вправи лише 30% школярів.
Тому, необхідно зробити дитяче харчування різноманітним та корисним.
МОЗ новим Санітарним регламентом запроваджує принцип здорового та збалансованого харчування:
- визначає перелік продуктів харчування, які забороняється продавати в шкільних буфетах та автоматах (стоп для чіпсів, снеків, сухариків, поп-корну, газованих напоїв тощо).
- заборонено до закупівлі, реалізації та пропонування дітям технологічно оброблених м'ясних та рибних страв (ковбас, сосисок, заморожених напівфабрикатів тощо), солодких газованих напоїв, енергетичних напої та будь-яких інших напоїв із вмістом доданих цукрів.
- обмежується добова кількість солі, цукру, борошняних та кондитерських виробів, жирів;
- забезпечується харчування учнів з особливими дієтичними потребами, у тому числі з непереносимістю глютену та лактози;
- і чітко визначено якими мають бути бутерброди в школі (ага, без плавленого сиру і багато чого ще звичного, гляньте в додатку 9);
- дозволяється постачання до шкіл готової кулінарної продукції операторами ринку харчових продуктів.
Новий крок до здорового харчування вже зроблено. Звісно, що попереду ще багато роботи: формування нового меню, оновлення роботи харчоблоків у школах, роз’яснювальні та інформаційні проекти для школярів, батьків, учителів та багато інших важливих та необхідних справ.
Дякую усім причетним за командну роботу (а вона тривала досить довго), переконаний, що ми на правильному шляху!