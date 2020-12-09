Вища освіта: Умови прийому на навчання - від 1 липня 2021 року

Умови прийому на навчання для здобуття вищої освіти у 2021 році зареєстровано в Міністерстві юстиції (реєстраційний номер № 1225/35508 від 09.12.2020) та найближчим часом набудуть чинності.

Реєстрація електронних кабінетів та завантаження до них документів починатиметься 1 липня, а прийом заяв та документів – 14 липня.

Новими умовами також значно розширено можливості використання електронного кабінету вступника – наступного року подавати електронні заяви зможуть вступники, які планують продовжити навчання після здобуття ОКР молодшого спеціаліста (за умови наявності сертифікатів ЗНО). Окрім того, передбачено можливість виконання вимог до зарахування через електронний кабінет з використанням кваліфікованого електронного підпису (КЕП) вступника, що значно спростить цей процес подачі оригіналів документів, а також зменшить черги в приймальних комісіях влітку.Як і минулих років, у наступному році вступникам на лікарські спеціальності («Стоматологія», «Медицина», «Педіатрія») для того, щоб взяти участь у конкурсному відборі, потрібно буде мати щонайменше 150 балів із другого та третього конкурсних предметів. Однак ця вимога не буде поширюватися на тих, чий конкурсний бал буде вище 175. Обов’язковими предметами ЗНО для вступу на ці спеціальності будуть українська мова та математика, а третім предметом вступник може обрати біологію, хімію або фізику. Також наступного року для більшості спеціальностей значно розширений перелік предметів ЗНО, які можуть використовуватись як третій конкурсний предмет (див. Додаток 4 до Умов прийому).Звертаємо увагу вступників, що у 2021 році буде встановлено обмеження кількості заяв, які вони зможуть подати на небюджетні конкурсні пропозиції (контракт) – загалом не більш ніж 30 заяв. Крім того, для уникнення непорозумінь із наданням рекомендацій на контракт, заяви тих вступників, які зараховані на бюджет, будуть автоматично виключені на всі інші конкурсні пропозиції за винятком випадків, коли вступник сам виявить бажання їх залишити (якщо планує навчатися більш ніж за однією освітньою програмою, більш ніж в одному закладі освіті тощо).Для надання більшої ваги фаховому вступному випробуванню під час вступу до магістратури запроваджено вагові коефіцієнти – тепер заклад зможе збільшити вагу бала за фахове випробування, залишивши на іспит з іноземної мови щонайменше 25%. Реєстрація на ЄВІ та ЄФВВ триватиме з 11 травня до 18:00 3 червня. Єдиний іспит відбудеться 30 червня, а єдине фахове вступне випробування – 2 липня. Реєстрація електронних кабінетів та завантаження до них документів розпочнеться 1 липня. Прийом заяв та документів для таких вступників стартує 15 липня і триватиме до 23 липня.